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Mireasa, sezon 13. Denis, întrebat de Claudia dacă mai vrea să fie într-o cunoaștere cu ea. Ce răspuns i-a dat

Claudia l-a invitat pe Denis la o discuție despre cunoașterea lor din casa Mireasa. Fata l-a întrebat pe băiat dacă vrea în continuare să interacționeze cu ea. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 17:29 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 17:37
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Claudia i-a mărturisit lui Denis că simte că îl deranjează și că o evită. De asemenea, Claudia i-a reproșat băiatului că în momentul în care se deschid ușile el nu vine spre ea, ba preferă să o îmbrățișeze pe doamna Cătălina în loc să-i caute ei prezența. În acest context, Claudia l-a întrebat de mai multe ori pe băiat dacă vrea să fie în continuare într-o cunoaștere cu ea.

Inițial, Denis i-a spus Claudiei că ar fi vrut să încheie săptămâna și apoi să tragă o concluzie, apoi i-a spus fetei că nu se simte comod în această cunoaștere. Deupă ce Denis i-a spus Claudiei că această cunoaștere dintre ei nu are sens, fata l-a întrebat dacă vrea să-i mai dea răgaz până la finalul săptămânii.

Denis, întrebat de Claudia dacă mai vrea să fie într-o cunoaștere cu ea. Ce răspuns i-a dat: „Consider că prezența mea te deranjează”

„Consider că prezența mea te deranjează. Nu consider că ești atât de interesat de mine cum sunt eu de tine. Și simt că ai o chestie de a mă evita. Vreau să te întreb dacă este mai bine pentru tine să punem stop la această cunoaștere. Te întreb direct. Îți dorești să mai continuăm să vorbim? Da sau nu? Să nu stau să mă stresez prea mult, nici să te țin pe loc, vreau să te las liniștit să faci ce simți tu!”, a spus Claudia.

„Eu nu cred că te-am evitat în niciun moment sau că am fost indiferent. Eu după săptămâna trecută am vrut să las toată săptămâna asta să văd cum decurg lucrurile. Am încercat să începem săptămâna bine, să-ți fac un mic dejun. Săptămâna asta decisivă”, a spus Denis.

„Să știi că noi rezonăm foarte bine. Dar tu nu vezi lucrurile astea. Tu simți să mai continuăm această interacțiune, sau fiecare să-și vadă de treaba lui”, a spus Claudia.

„Eu simt că nu mai are rost să continuăm această cunoaștere. Eu am vrut să las săptămâna asta să iau o decizie finală 100%. Eu nu simt că-mi face bine cunoașterea asta. Mă simt incomod”, a spus Denis.

„Vrei să-ți spun de ce te simți incomod? Pentru că nu ești atras de mine! Ăsta e răspunsul! Se vede cu ochiul liber. Deci tu îți dorești să nu mai vorbim. Ok, vrei să lăsăm lucrurile să decurgă până la sfârșitul săptămânii și să luăm o decizie?”, a spus Claudia.

Colaj cu concurenții Mireasa
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„Cred că așa ar fi cel mai înțelept”, a conchis Denis.

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