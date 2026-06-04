Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, dezvăluiri neașteptate despre trecutul amoros: ”Nu aveam mai puțin de 4, 5 femei!”

Episodul 34 din data de 4 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristi Borcea a făcut mărturisiri surprinzătoare despre viața sa sentimentală și despre relațiile din trecut. Acesta a vorbit deschis despre perioada în care avea mai multe relații în același timp. Declarațiile sale au stârnit reacții și au adus în prim-plan detalii mai puțin cunoscute din viața personală a lui Cristi Borcea.

Joi, 04.06.2026, 17:45