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Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, dezvăluiri neașteptate despre trecutul amoros: ”Nu aveam mai puțin de 4, 5 femei!”

Episodul 34 din data de 4 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cristi Borcea a făcut mărturisiri surprinzătoare despre viața sa sentimentală și despre relațiile din trecut. Acesta a vorbit deschis despre perioada în care avea mai multe relații în același timp. Declarațiile sale au stârnit reacții și au adus în prim-plan detalii mai puțin cunoscute din viața personală a lui Cristi Borcea.
Joi, 04.06.2026, 17:45
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”Nu mai vreau să văd asta!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

”Nu mai vreau să văd asta!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Joi, 04.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Proba de citit pe buze! Cum s-au descurcat Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Furnicuțele 2026. Proba de citit pe buze! Cum s-au descurcat Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Logo show Joi, 04.06.2026, 18:39 Furnicuțele 2026. Cum îl descrie Valentina Pelinel pe Cristi Borcea: „Este foarte generos”

Furnicuțele 2026. Cum îl descrie Valentina Pelinel pe Cristi Borcea: „Este foarte generos”

Logo show Joi, 04.06.2026, 18:29 Furnicuțele 2026. Cristi Borcea și Denise Rifai, duel cu baloane și întrebări

Furnicuțele 2026. Cristi Borcea și Denise Rifai, duel cu baloane și întrebări

Logo show Joi, 04.06.2026, 18:17 Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, mărturisiri despre viața din închisoare: ”Nu aveai apă acolo, aveai butoi!”

Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, mărturisiri despre viața din închisoare: ”Nu aveai apă acolo, aveai butoi!”

Logo show Joi, 04.06.2026, 18:04 Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, surprins de Florin Răducioiu, Cornel Țălnar și Al Bano: „M-a crescut de la 15 ani!”

Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, surprins de Florin Răducioiu, Cornel Țălnar și Al Bano: „M-a crescut de la 15 ani!”

Logo show Joi, 04.06.2026, 17:54 Furnicuțele 2026. Provocare de precizie pentru Cristi Borcea și Florin Răducioiu. Cine a adunat cele mai multe puncte

Furnicuțele 2026. Provocare de precizie pentru Cristi Borcea și Florin Răducioiu. Cine a adunat cele mai multe puncte

Logo show Joi, 04.06.2026, 17:30 Mireasa sezonul 13. Ce au discutat Roxana și Raluca despre Mihai

Mireasa sezonul 13. Ce au discutat Roxana și Raluca despre Mihai

Logo show Joi, 04.06.2026, 16:09 Mireasa sezonul 13. Ema și Alan s-au bucurat de o noapte la hotel fără camere

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan s-au bucurat de o noapte la hotel fără camere

Logo show Joi, 04.06.2026, 15:45 Mireasa sezonul 13. Darius, către Daniela: Am ajuns la concluzia că plângi fals!

Mireasa sezonul 13. Darius, către Daniela: Am ajuns la concluzia că plângi fals!

Logo show Joi, 04.06.2026, 15:28 Mireasa sezonul 13. Ce mesaje au primit Sebastian și Amalia la prima sesiune live pe Facebook

Mireasa sezonul 13. Ce mesaje au primit Sebastian și Amalia la prima sesiune live pe Facebook

Logo show Joi, 04.06.2026, 15:24 Mireasa sezonul 13. Claudia, despre Denis: Eu cred că mai are ceva pentru Raluca!

Mireasa sezonul 13. Claudia, despre Denis: Eu cred că mai are ceva pentru Raluca!

Logo show Joi, 04.06.2026, 15:01
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