Îți mai amintești de Lavinia Miloșovici? Cum arată acum și cu ce se ocupă gimnasta care a pozat în reviste pentru adulți

Lavinia Miloșovici, supranumită „Milo” în lumea gimnasticii, a câștigat numeroase medalii importante de-a lungul carierei.

Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 10:45 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:25
Lavinia Miloșovici a fost desemnată cea mai bună sportivă romancă din 1992, 1993 și 1995 | Agerpres

Ea a atras atenția și prin pictorialele realizate pentru reviste dedicate bărbaților. S-a retras din sport în urmă cu mulți ani, iar de atunci a apărut rar în spațiul public. Se știe însă că are o familie fericită.

Ce s-a întâmplat cu Lavinia Miloșovici și ce face acum

Lavinia Miloșovici a fost desemnată cea mai bună sportivă a României în 1992, 1993 și 1995. Cu un palmares impresionant de 19 medalii olimpice și mondiale, ea a dus gimnastica românească pe cele mai înalte culmi.

La Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992, a scris istorie obținând ultimul 10 acordat vreodată în gimnastică, la finala de la sol. După mai bine de trei decenii, performanțele ei rămân de neuitat.

La Jocurile Olimpice din Atlanta, în 1996, Lavinia Miloșovici i-a cedat locul colegei sale, Alexandra Marinescu. La scurt timp după aceea, s-a retras din gimnastică, din cauza accidentărilor și a problemelor de sănătate.

După retragerea din gimnastică, Lavinia Miloșovici s-a întors în orașul natal, Lugoj, pe care îl părăsise la doar 6 ani. Acolo și-a întemeiat o familie alături de soțul ei, Cosmin Vânatu, ofițer de poliție. Cei doi au împreună doi băieți, Cosmin și Andrei.

„Cu Cosmin am fost prietenă da la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el. Când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă că voia să mă prindă.

Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (râde). După 16 ani ne-am întâlnit. Atunci când au plecat, bunicii lui m-au rugat să nu-l uit niciodată și n-am făcut-o”, a spus Lavinia Miloșovici, cu ceva timp în urmă, pentru Unica.ro.

Cum arată acum și cu ce se ocupă fosta gimnastă

Lavinia Miloșovici se dedică creșterii celor doi fii ai săi, pasionați de fotbal. Băieții merg regulat la antrenamente, chiar dacă evoluează în echipe diferite. În plus, fosta campioană s-a implicat și în antrenorat, pregătind copii la gimnastică, potrivit informațiilor din spațiul public.

În 2008, Lavinia Miloșovici și soțul ei au trecut printr-o mare încercare, după ce și-au pierdut primul copil, o fetiță pe nume Denisa Florentina. Micuța a murit din cauza unei boli grave a sistemului nervos.

„Înainte de a se întâmple tragedia cu Deni, noi am fost nași la Lugoj. Fetița rămăsese cu soacra acasă. Înainte de a pleca era foarte bine, veselă, sănătoasă. Am plecat liniștită, iar la biserică am avut niște semne. Ascultam slujba și mi s-a făcut rău, am leșinat în biserică.

La 4 dimineața, când am ajuns acasă, fata era ok, dormea, iar la 8 a venit soacra să-mi spună că nu e bine, nu mai respira. Am scuturat-o, i-am făcut respirație gură la gură, am întors-o cu capul în jos, dar nu-și mai revenea. A murit în brațele mele chiar dacă am chemat salvarea imediat.

Lavinia Miloșovici executând un exercițiu de gimnastică
portret lavinia milosovici

Nu știu dacă a fost ghinion că am fost la Lugoj, nu la Timișoara. Salvarea îi pusese oxigen, s-a uitat în ochii mei ca și cum mi-ar fi spus să o las să se ducă. Am ajuns cu ea la spital și n-au mai avut ce să-i facă. I-au făcut o injecție în inimă, dar degeaba”, a povestit Lavinia Miloșovici, conform Cancan.ro.

