Iulia Albu, complet nemachiată la 44 de ani. Cum s-a fotografiat diva

Iulia Albu a împlinit 44 de ani și a marcat momentul cu o fotografie în care apare complet nemachiată. Totodată, vedeta a transmis un mesaj emoționant despre recunoștință.

În urmă cu puțin timp, celebra creatoare de modă fost fotografiată alături de un bărbat misterios, iar reacția ei nu s-a lăsat așteptată.

Iulia Albu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. A împlinit 44 de ani și a marcat momentul printr-un mesaj emoționant adresat admiratorilor din mediul online. Vedeta a mărturisit că este recunoscătoare pentru viața pe care o are, pentru iubirea fiicei sale și pentru sprijinul primit din partea comunității sale de fani.

„Astăzi este ziua mea. Sunt recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-am învățat, toți oamenii pe care i-am întâlnit, toate momentele frumoase, toate momentele grele, pentru tot. Toți avem puterea de a ne crea propriul destin, dincolo de orgolii și păreri din exterior, de judecăți mai mult sau mai puțin publice și opreliștile pe care ni le punem singuri.

Singurul adevăr este în iubire. Iubiți-vă în primul rând pe voi și APOI pe ceilalți, pentru că un om care nu știe să se iubească pe sine nu va oferi niciodată celorlalți iubire adevărată”, a scris Iulia Albu pe rețelele de socializare.

Fanii i-au trimis rapid sute de urări și mesaje de felicitare. Mulți au remarcat cât de bine arată și i-au dorit un an plin de bucurii și reușite.

„La mulți ani minunați ca tine, Iulia! Ești superbă! ❤️”; „Foarte frumos scris! La mulți ani, Iulia 🤍”; „La mulțiiiiiii ani, suflete!!!!!! Să rămâi TU cu toate lecțiile învățate și predate, cu acest curaj încăpățânat și cu cheile în buzunar, către orice ușă din viață”; „La mulți ani! Cu fericire și cât mai multe proiecte!”; „O săptămână plăcută îți doresc, la mulți ani și să ai mereu acest suflet minunat 🙂👌♥️” – sunt doar câteva dintre urările primite de Iulia Albu din partea admiratorilor ei.

Vedeta a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios

O simplă plimbare matinală s-a transformat într-un moment neașteptat pentru Iulia Albu. Vedeta a fost surprinsă alături de un bărbat misterios, iar explicațiile nu au întârziat să apară.

Creatoarea de modă a fost fotografiată în timp ce făcea sport, într-o formă de zile mari. La scurt timp după, Iulia a oferit pentru Cancan.ro o declarație care lămurește apariția sa recentă în compania bărbatului misterios.

Vedeta a precizat că nu este vorba despre o relație, cel puțin nu în acest moment.

„Domnul din imagini este un om extrem de galant care a fost salvatorul acelei zile. Fatidic, după alergarea mea de dimineață am rămas fără baterie la cheia de la mașină, cheie care nu a funcționat nici măcar mecanic, cum ar fi fost normal.

Ca o căprioară în bătaia farurilor, și lipsită de orice speranță, am abordat un grup de bărbați ce păreau capabili să rezolve această situație, care erau în parcare în acel moment. Unul dintre ei s-a oferit să mă ajute salvând ziua. Incredibil, am constatat ca am fost colegi de liceu iar următoarea ora ne-am petrecut-o rezolvând situația cheii. A fost o întâlnire surprinzătoare și foarte plăcută”, a declarat Iulia Albu pentru sursa menționată.