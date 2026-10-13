Iulia Vântur, surprinsă din nou alături de Salman Khan în timpul unui ritual sacru

Iulia Vântur a oficiat un ritual sacru alături de familia actorului indian Salman Khan. Iată ce au observat internauții.

Iulia Vântur și Salman Khan se speculează că ar forma unul dintre cele mai discrete cupluri. Frumoasa româncă s-a mutat peste mări și țări, iar de atunci este văzută în public doar la evenimente importante.

Relația vedetei cu unul dintre cei mai îndrăgiți actori indieni este în vizorul presei încă de la început. Cei doi sunt văzuți rareori împreună, iar atunci când se întâmplă provoacă isterie printre fani.

Citește și: Dieta indiană a Iuliei Vântur. Ce mănâncă vedeta pentru a se menține în formă la 46 de ani

Iulia Vântur, ritual sacru alături de Salman Khan

Articolul continuă după reclamă

Iulia Vântur apare într-o filmare alături de familia lui Salman Khan. Aceasta participă la sărbătoarea Bappa’s Aarti, fiind cea care face ritualul.

Bappa’s Aarti este un ritual sacru dedicat zeului hindus Ganesha, cu cap de elefant. Zeul este numit de credincioși Bappa, care înseamnă tată sau protector în limba marathi.

Ritualul implică rotirea ritmică a unei tăvi cu o candelă aprinsă în fața statuii zeului, în timp ce credincioșii cântă imnuri religioase, bat din palme și sună din clopoței. Acest ritual reprezintă un moment central în rugăciunile zilnice, însă are o semnificație aparte în timpul festivalului Ganesh Chaturthi.

Citește și: Iulia Vântur a strălucit la Gala amfAR într-o ținută spectaculoasă. Detaliul care a furat atenția tuturor

Semnificațiile spirituale ale ritualului:

- Îndepărtarea obstacolelor: Ganesha este cunoscut ca Vighnaharta (distrugătorul tuturor barierelor din viață). Oamenii participă la aarti pentru a cere succes în noi proiecte.

- Înțelepciune și prosperitate: Ritualul atrage energie pozitivă, claritate mentală, pace și sănătate în familie.

- Purificare: La final, credincioșii își trec palmele peste flacăra sfințită și apoi își ating fruntea sau ochii, primind simbolic binecuvântarea și lumina divină a lui Bappa.

Iulia Vântur a oficiat acest ritual, fiind înconjurată de familia actorului indian. Potrivit unei surse, sora lui Salman Khan, Arpita Khan, este cea care intervine în timpul ritualului și îi corectează mișcările româncei.

Citește și: Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Ce ținută a ales prezentatoarea de televiziune

Iulia Vântur a atras toate privirile, frumoasa româncă optând pentru o ținută diafană. Ea a purat un sari, costum tradițional indian, de culoarea untului, cu detalii aplicate.

Apariția sa alături de familia celebrului Salman Khan a stârnit din nou un val de reacții atât din partea publicului autohton, cât și din partea publicațiilor mondene indiene. Natura relației celor doi este un subiect intens dezbătut de ambele părți.

În ciuda speculațiilor, nici românca, nici actorul nu au confirmat public relația sau natura legăturii dintre ei. Internauții sunt de părere că nu ar avea o relație de dragoste, dat fiind că nu au oficiat vreo căsătorie și nu au nici copii.

Citește și: Tatăl lui Salman Khan a ajuns de urgență la spital. Iulia Vântur și actorul indian trec prin momente grele. Ce a pățit Salim Khan

„Dacă ar fi existat ceva între ei, el s-ar fi căsătorit cu ea și ar fi avut copii cu ea, pentru că nu mai este la vârsta la care să se întâlnească pur și simplu cu cineva. Dar nu este cazul; ea nu este nimeni”, a menționat cineva.

Mai mult decât atât, sunt voci care susțin că Iuliei Vântur îi face plăcere să fie în centrul atenției, astfel că dorește să apară alături de cunoscutul actor:

„Ea nu este iubita lui și el nu a recunoscut niciodată că ar fi. A călătorit prin China timp de două luni și s-a întors doar ca să apară în filmare și să fie din nou în centrul atenției, așa cum face de obicei, pentru că îi place atât de mult să se dea în spectacol”, a susținut o altă persoană.