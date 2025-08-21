Iuliana Beregoi este din nou în centrul atenției, după ce a lansat proiectul „Tabăra cu Iuliana Beregoi 2025”.

Iuliana Beregoi, pusă la zid după ce a organizat o tabără de aproape 1000 de euro, dar a refuzat să facă poze | VIDEO | Captură Instagram

Iuliana Beregoi, una dintre cele mai cunoscute artiste din noua generație, a organizat o tabără care a costat 999 euro, potrivit unei surse. Costul a acoperit cazarea, mâncarea, transportul, o poză profesională în format electronic, dar și alte activități la care fanii vedetei au participat.

După ce pe TikTok au apărut mai multe videoclipuri cu imagini din tabără, Iuliana Beregoi a fost aspru criticată pentru atitudinea pe care a avut în prezența copiilor.

Citește și: Iuliana Beregoi și Cristian Porcari, câștigătorul Te cunosc de undeva, concert de ziua tinerei. Ce cadou i-au oferit părinții

Iulianei Beregoi, ținta ironiilor pe internet după tabăra pe care a organizat-o

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Cancan, tabăra de vară pentru fani a Iulianei Beregoi a avut loc în perioada 11-17 august (șapte zile și șașe nopți). Pentru 999 de euro, fanii au avut cazare inclusă, trei mese pe zi, transport dus-întors, ghidaj autorizat și activități de animație, poze profesionale, diplome, medalii și premii surpriză.

În timpul unei întruniri în aer liber, una dintre participante a rugat-o pe Iuliana Beregoi să facă o fotografie cu ea, însă s-a lovit de un refuz. Motivul pare să fi fost faptul că, în timpul taberei, participanții urmau să facă poze cu artista în cadrul unei sesiuni foto profesionale. Imaginile au fost filmate și încărcate apoi pe TikTok, iar reacțiile au fost pe măsură.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Iuliana Beregoi, ipostaza lipsită de inhibiții în costum de baie. Cum a apărut la plajă, cu posteriorul în prim-plan

În urmă cu ceva timp, Iuliana Beregoi transmitea că generația Z este comunitatea ei. Spunea despre aceștia că sunt „prietenii” ei și le-a mulțumit de mai multe ori pentru susținerea și suportul artistic, numindu-i „a doua ei familie”.

„Pentru mine, generația Z este comunitatea mea. Așa îmi numesc eu fanii. Eu îi numesc <<prieteni>> într-un mod mai scurt și <<Generația Z>> într-un mod mai oficial. Generația Z este a doua mea familie, sunt fanii mei care sunt cu sufletul independent, niciodată nu renunță la visurile lor, își urmează visul oricine le-ar sări în cale, că să zic așa”, declara Iuliana Beregoi în urmă cu ceva timp, citată de Cancan.

Iuliana Beregoi a debutat la vârsta de zece ani, la Next Star, iar la 14 ani era deja un fenomen, susținând primul concert la Sala Palatului. Este cunoscută ca fiind „vocea Generației Z” și are peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube și 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram. De asemenea, ea a jucat și într-un serial online, care a înregistrat un record de audiență.