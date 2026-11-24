Francesca Sarao a povestit cum i s-a schimbat viața după ce a devenit mamă. Vedeta a vorbit despre atacurile de panică și traumele cu care s-a confruntat în trecut, dar și despre felul în care venirea pe lume a copilului a ajutat-o să depășească momentele dificile.

Sarcina Francescăi Sarao a venit cu numeroase provocări. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” s-a confruntat cu trombofilie și probleme în dezvoltarea bebelușului. Băiețelul a venit pe lume la 35 de săptămâni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind ținut în continuare în secția de prematuri chiar și după externarea mamei. Acum, Francesca a vorbit despre cum a ajutat-o nașterea fiului său să lase în urmă anxietatea și traumele din trecut.

Cum a vindecat-o copilul de atacuri de panică și traume

Francesca Sarao spune că maternitatea i-a adus liniștea de care avea nevoie. De când a devenit mamă, fosta concurentă nu se mai confruntă cu anxietatea și nici cu grijile specifice unei proaspete mămici. Aceasta a dezvăluit că psihologul i-a spus încă de la început că apariția unui copil în viața sa o va ajuta să depășească problemele din trecut, iar acum este convinsă că previziunea acestuia s-a adeverit.

Francesca Sarao mărturisește că maternitatea a ajutat-o să depășească atacurile de panică și stările de anxietate, iar acum se simte mult mai bine emoțional. Fosta concurentă spune că mai are nevoie de timp pentru a se recupera fizic după naștere, însă este fericită că atât ea, cât și familia sa sunt bine.

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Francesca Sarao a vorbit și despre experiențele dureroase din copilărie, dezvăluind că lipsa tatălui a făcut-o să își dorească foarte mult o fetiță și să nu accepte ideea de a avea un băiat. Vedeta a povestit că acest subiect apărea frecvent în ședințele de terapie, unde ajungea să se contrazică cu psihologul. Acesta îi spunea că un fiu ar putea să o ajute să își vindece rănile emoționale. Acum, după ce a devenit mama unui băiețel, Francesca recunoaște că specialistul a avut dreptate.



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