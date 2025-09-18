Jador și Oana Ciocan și-au botezat fiul. Primele imagini de la evenimentul discret

Antena Căutare
Jador și Oana Ciocan au postat, cu puțin timp în urmă, primele imagini de la botezul fiului lor.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 12:20
Se pare că Jador și Oana și-au botezat fiul în mare secret! Cei doi au decis să dezvăluie abia acum evenimentul important care a avut loc în viața lor de familie. În imagini apar și părinții lui Jador extrem de emoționați.

Atât Jador și soția sa, cât și familia lor, au fost copleșiți de emoție la botezului micului Avraam. Părinții au pus totul la punct în mare secret și s-au bucurat de eveniment în liniște, alături de persoanele apropiate.

Evenimentul a avut loc pe data de 12 septembrie, iar Oana Ciocan a făcut publice abia acum imaginile superbe din ziua pe care nu o vor uita niciodată. Soția lui Jador a fost foarte mulțumită de cum a decurs totul și a mărturisit că este recunoscătoare pentru tot ce trăiește.

„12.09. O zi pe care nu o vom uita niciodată. Ziua mea și ziua în care l-am botezat pe Avraam, băiețelul nostru mult dorit și binecuvântat. Mulțumim din inimă familiei noastre pentru prezență, pentru implicare și pentru iubirea pe care ne-o arată mereu. Mulțumim nașilor noștri, care sunt un exemplu de urmat pe toate planurile și cei mai buni oameni pe care i-am putea avea alături.
Părinții noștri… sunt îngerii noștri pe pământ. Fără voi, nimic nu ar fi la fel. (...) Și, mai presus de toate, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, un copil pe care L-am visat, dorit și iubit dinainte să existe. Iar vouă, tuturor celor care ne-ați trimis gânduri bune și v-ați bucurat alături de noi, vă trimitem recunoștința noastră”, a scris Oana Ciocan pe Instagram, în dreptul fotografiilor.

Pe contul său de Facebook, Jador a făcut aceeași postare prin care și-a anunțat fanii că fiul său a fost creștinat.

De când a devenit tată, viața lui Jador s-a schimbat radical. Artistul și soția lui sunt extrem de fericiți și nu ratează nicio ocazie să își exprime public bucuria.

„Două luni de fericire, două stele în ochii tăi, ești comoara noastră vie, visul dulce dintre noi. Să crești blând, iubit, voinic, cu inima de curcubeu. La mulți ani, pui drag de soare, suflet drag din trupul meu!”, a scris, la un moment dat, Oana Ciocan pe Instagram, potrivit Cancan.

