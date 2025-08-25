Celebrul cântăreț Jador a ajuns cu copilul la spital, motiv pentru care a întârziat la un concert. Ce s-a întâmplat când artistul a urcat pe scenă.

Jador a trecut prin momente de panică și îngrijorare după ce a ajuns cu copilul la spital, din cauză că cel mic se simțea rău. Ulterior, când a urcat pe scenă, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Descoperă în rândurile de mai jos prince situație a trecut cunoscutul artist.

Jador a ajuns cu copilul la spital și a întârziat la un concert. Ce s-a întâmplat când a urcat pe scenă

Este cunoscut deja faptul că Jador a devenit tătic anul acesta. Băiatul său, în vârstă de doar trei luni, a început să se simtă tot mai rău și artistul a ajuns cu el la spital, lucru ce l-a făcut să întârzie la un concert.

Mii de oameni îl așteptau la un concert organizat în Dâmbovița, la Ziua Comunei Dobra. Totuși, Jador a ajuns cu copilul la spital și nu a putut sosi la timp pentru evenimentul unde era așteptat. După ce s-a asigurat că cel mic e pe mâini bune și e totul în regulă, Jador a mers la locul evenimentului, acolo unde a ajuns cu o întârziere de mai bine de 30 de minute.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De îndată ce a urcat pe scenă, artistul și-a certu scuze publicului prezent în număr mare și, fără pic de reținere, a explicat care a fost motivul întârzierii: „Are fi-miu COVID, îmi pare rău! Am fost la spital!”, a informat publicația Libertatea.

Fără să mai stea pe gânduri, acesta s-a apucat imediat de cântat, spre marea bucurie a publicului care a ales să înțeleagă situația artistului și să nu îl „taxeze” pentru cele întâmplate.

Citește și: Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei doi și ce au spus

Jador, pe numele său real Remus-Ionuț Dumitrache, este un artist român cunoscut pentru stilul său unic ce îmbină manelele cu influențe de trap și pop. Născut pe 25 martie 1995 în județul Bacău, Jador a crescut într-un mediu modest, dar cu o pasiune profundă pentru muzică. Jador a devenit tată miercuri, pe 4 iunie 2025, atunci când soția lui, Oana Ciocan, a adus pe lume un băiețel sănătos.

Artistul a a fost extrem de emoționat atunci când și-a văzut fiul pentru prima oară și mulți l-au văzut pe artist cu lacrimi de bucurie în ochi. Copleșit de fericire, acesta a transmis un mesaj emoționant atât pentru fiul său, cât și pentru soția sa, publicând totodată și prima imagine cu băiatul său. Câteva zile mai târziu, artistul și-a adus soția și copilul acasă, iar imaginile publicate de acesta au făcut senzație.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările