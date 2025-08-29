Jador i-a făcut recent o declarație de dragoste superbă Oanei Ciocan.

Jador, declarație de dragoste superbă pentru Oana Ciocan, soția sa. Cum arătau în prima lor poză împreună: „Ai fost dorința mea” | Captură Instagram

Deși relația lor a fost marcată de suişuri şi coborâşuri, Jador și Oana Ciocan au reușit să rămână împreună și să formeze o familie cu adevărat frumoasă. Cei doi au devenit între timp și părinții unui băiețel superb, iar artistul își iubește nebunește soția.

Jador nu își ascunde sentimentele față de Oana și i-a făcut recent o declarație de dragoste care îți taie răsuflarea. Artistul i-a transmis un mesaj sincer și plin de recunoștință mamei copilului său.

Jador, declarație de dragoste superbă pentru Oana Ciocan

Jador a postat pe contul personal de Instagram prima lor fotografie împreună. În dreptul imaginii, artistul a vorbit cu sinceritate despre transformările din viața lui și despre cum iubirea Oanei Ciocan l-a împlinit și maturizat.

„Dragostea mea, Ți-aduci aminte de poza asta? Prima noastră întâlnire... Primul moment în care am știut, fără nicio îndoială, că vei fi soția mea. Ți-am spus atunci, cu toată inima, că vei fi femeia lângă care vreau să trăiesc tot restul vieții mele. Și uite că astăzi, după doi ani, tot ce ți-am promis s-a împlinit”, și-a început Jador mesajul emoționant.

„Ai fost dorința mea, visul meu și acum ești realitatea mea. Viața mea s-a schimbat din ziua în care ai intrat în ea și nu există dar mai frumos decât faptul că acum suntem părinți. Țin minte cum mi-ai spus că visul tău este să fii mamă – iar cuvintele acelea m-au cucerit pentru totdeauna. Acum te privesc cum ești cea mai bună mamă și cea mai minunată soție, iar sufletul tău bun luminează fiecare zi din viața mea”, a adăugat Jador.

Cum a descris-o Jador pe Oana Ciocan

În finalul mesajului, Jador i-a reamintit Oanei Ciocan cât este de frumoasă și cât de mult o iubește.

„Ești cea mai frumoasă femeie din lume pentru mine, în toate felurile – în zâmbet, în privire, în felul în care iubești. Iar eu îți promit că voi fi mereu aici, să te fac fericită și să-ți amintesc cât de iubită ești. Te iubesc cu toată ființa mea, nevastă!”, a mai spus Jador pe rețelele de socializare.