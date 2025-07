Jador și-a recuperat permisul de conducere. Artistul ar fi luat o pastilă ce a influențat rezultatul fals pozitiv la DrugTest

Jador și-a recuperat permisul de conducere și a demonstrat tuturor că nu a consumat substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Se pare că artistul a luat o pastilă pentru dureri de cap ce a influențat rezultatul fals pozitiv la DrugTest.

În urmă cu aproximativ două luni, Jador a fost oprit în trafic de poliție și testat cu DrugTestul. Acesta a ieșit pozitiv la opiacee, motiv pentru care a fost condus la INML în vederea prelevării de mostre biologice.

De curând, artistul le-a dat o veste neașteptată fanilor săi. Tânărul le-a dezvăluit că și-a recuperat permisul de conducere, dovedind tuturor că nu a consumat substanțe interzise înainte de a se urca la volan.

Mai mult, Jador a explicat că o pastilă a influențat rezultatul fals pozitiv al testului. În mesajul publicat pe rețelele sociale, acesta a dezvăluit că nu s-a drogat niciodată. În plus, cântărețul a oferit și un sfat prețios.

Mesajul lui Jador după ce și-a recuperat permisul de conducere

Chiar înainte de a conduce, Jador ar fi luat o pastilă pentru dureri de cap, iar aceasta ar fi influențat rezultatele de la DrugTest.

„Jadorașii mei! Mi-am luat permisul înapoi.

Vreau să vorbesc cu inima pe masă. În urmă cu două luni, am trecut printr-un moment extrem de greu. Mi-a fost luat permisul de conducere în urma unui test care a ieșit pozitiv la opiacee. Știu cât de ușor e să judeci din exterior, dar vreau să știți adevărul: nu m-am drogat niciodată. Adevărul e că anumite medicamente luate din farmacie — pe care mulți dintre voi le luați zilnic fără să vă gândiți la consecințe — pot duce la rezultate fals pozitive.

Printre ele se numără:

• Ibuprofenul

• Ketoprofenul

• Nurofen

• Codamin P

• NeoCitramon

• Tramadol

• Algocalminul

Da, ai citit bine. Pastile absolut banale, luate pentru dureri de cap, de spate sau răceli. Și totuși, ele pot apărea la un drug test ca opiacee.

Am stat două luni fără permis. Două luni în care am fost judecat, arătat cu degetul, vorbit pe la colțuri. Am fost rănit. De oameni, de presă, de cei care n-au întrebat niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat. Dar azi, am dovada în mână. Azi, am permisul înapoi. Pentru că adevărul iese întotdeauna la lumină, oricât ar fi de greu”, a spus Jador pe rețelele sociale.

Mai mult, cântărețul a ținut neapărat să-i sfătuiască pe fanii săi din mediul online să nu consume substanțe interzise niciodată pentru că această decizie ar putea să le distrugă viața.

„Și vreau să vă spun ceva, din inimă: Nu vă drogați. Nici 'doar o dată', nici 'de curiozitate', nici 'că toți o fac'. Nu vă rupeți aripile înainte să învățați să zburați. Viața e prea frumoasă ca să o otrăvim singuri. Trăiți-o curat. Cu capul sus. Cu sufletul senin”, a mai adăugat tânărul în dreptul pozei în care își ține permisul de conducere în mână.

Postarea artistului de pe Instagram a strâns mai bine de 21 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.