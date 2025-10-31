Antena Căutare
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken

Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken

Jessica Alves continuă să surprindă cu cele peste 100 de operații estetice. Cum s-a pozat fostul bărbat Ken la scurt timp după ce a făcut cel de-al șaselea lifting facial.

Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 15:42 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 17:44
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial

Jessica Alves, fostul bărbat Ken care a uimit o lume întreagă, a revenit în centrul atenției după ce a apelat din nou la ajutorul medicilor plasticieni.

Bărbatul transformat în femeie, la propriu, printr-o procedură de schimbare de sex, continuă să îi lase pe internauți uluiți în adevăratul sens al cuvântului, deoarece nici după ce a trecut deja prin peste 100 de operații estetice nu are de gând să se oprească prea curând.

Recent, Jessica a fost văzută cu fața umflată și bandajată în timp ce părăsea o clinică din Turcia, după ce a optat din nou pentru o schimbare de look.

Citește și: Cum sună vocea Jessicăi Alves, fostul bărbat Ken, după multiplele intervenții la nas și buze. Are peste 100 de operații estetice

Jessica Alves este la șaselea lifting facial. Cum a fost văzut fostul bărbat Ken când părăsea clinica medicilor plasticieni

În vârstă de 42 de ani, Jessica Alves surprinde cu fiecare apariție publică pe care o are, indiferent de locul în care se află, pentru că pentru ea aspectul fizic este cel mai important, nu evenimentul sau locația în care se pozează, așa cum se întâmplă în cazul altor vedete și oameni importanți din lumea întreagă.

Recent, aceasta le-a arătat internauților rezultatele celui mai recent lifting facial, fiind extrem de încrezătoare că această intervenție, pe care o face pentru a șasea oară, va avea un nou rezultat spectaculos.

De asemenea, ea a renunțat și la extensiile de păr și nu s-a sfiit să se arate în toată splendoarea cu bandaje pe față și destul de umflată. Nu doar înfățișarea sa a atras atenția, ci și silueta, care a fost extrem de bine evidențiată într-o rochie neagră multată cu o lungime medie care a încins imaginația privitorilor.

Click aici pentru a putea vedea fotografiile!

Citește și: Jessica Alves, ținuta care a atras ca un magnet toate blițurile fotografilor. Ce detaliu au observat paparazzi

Cu ce se ocupă Jessica Alves în prezent. Fostul bărbat Ken se focusează pe relația cu partenerul său german

În ultima perioadă, Jessica a renunțat la aparițiie sale televizate din SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană pentru a se concentra pe activitățile personale care o fac fericită cu adevărat.

În prezent, vedeta scrie o carte în care își povestește fiecare trăire și se focusează pe relația de cuplu alături de iubitul ei german, scrie Dailymail.ro.

Recent, ea a postat pe Facebook un mesaj prin care și-a îngrijorat fanii, mai ales că a dispărut de pe Instagram, acolo unde obișnuia să posteze zilnic tot ceea ce face. Mai exact, se pare că Jessica Alves și-a pierdut contul după ce acesta a fost dezactivat fără să primească vreun avertisment sau o explicație în acest sens.

Dezamăgită de faptul că a pierdut un cont cu peste 7 miloane de urmăritori, ea a decis să ia măsuri legale împotriva Meta, care în prezent investighează situația pentru a afla motivul pentru care acest lucru s-a putut întâmpla.

„Anul acesta, m-am confruntat cu o situație foarte stresantă pe Instagram. Din păcate, am fost vizată de persoane care au creat mai multe conturi false folosind numele și fotografiile mele. În ciuda eforturilor mele de a raporta aceste profiluri false, contul meu oficial verificat de Instagram, cu 7 milioane de urmăritori, a fost închis în mod abuziv.

Vreau să vă asigur pe toți că voi lua măsuri legale împotriva Meta, care efectuează acum o scanare completă și o investigație internă pe pagina mea pentru a determina cine a cauzat aceste probleme.

Instagram-ul meu a fost întotdeauna un spațiu în care îmi împărtășesc munca, călătoriile, stilul de viață și mă conectez cu voi toți - așa că sunt îndurerată că s-a întâmplat acest lucru. Apreciez cu adevărat dragostea și sprijinul vostru continuu și sunt încrezătoare că contul meu va fi restaurat în curând.” a scris aceasta, urmând să tragă și un semnal de alarmă în acest sens:

„Vă rog să fiți atenți la orice conturi false care se prefac a fi eu - în prezent nu am un profil activ de Instagram. Orice actualizări vor fi postate mai întâi aici. Vă mulțumesc tuturor că mi-ați fost alături.”

Jessica Alves/ Rodrigo Alves
Citește și: Jessica Alves a îmbrăcat o salopetă ce dă impresia că nu poartă nimic. Bărbatul transformat în femeie și-a dezvăluit trupul

