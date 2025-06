Celebra cântăreață a trecut printr-o intervenție chirurgicală de extirpare a sânilor, iar acum se bucură de rezultat. iată cum se simte după ce a învins boala și cum descrie întreaga experiență.

Jessie J a împărtășit cu internauții una dintre cele mai bune vești din ultimul timp!

Artista a învins cancerul la doar câteva zile după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală de extirpare a sânilor, iar la scurt timp a decis să facă o listă pro și contra legate de această transformare majoră din viața ei.

Jessie J a învins cancerul la sân după mastectomie: „A dispărut tot!”. Cum s-a filmat pe patul de spital

Jessie J, celebra cântăreață britanică a anunțat la începutul lunii iunie că a primit un diagnostic cumplit, și anume: cancer mamar. Ea a mărturisit că va trece printr-o mastectomie dublă, chiar dacă boala a fost descoperită în stadiu incipient, fapt care s-a și întâmplat în urmă cu doar câteva zile.

Acum, artista se află în propriul confort, acasă, și dorește să aducă în atenția internauților unele dintre cele mai importante aspecte pe care le-a resimțit în urma operație de îndepărtare a sânilor.

Pentru ca totul să fie cât se poate de clar, aceasta a postat două liste: una pro și una contra, și a scris sincer și total neașteptat, mai ales despre experiențele negative prin care a trecut.

Iată ce detalii a menționat în lista Pro:

„Cancerul a dispărut de tot

Sfârcul meu e acolo unde era înainte

Pot să mă uit la „Love Island” fără să mă simt vinovată

Am ocazia să mă odihnesc și să vorbesc cu prietenii mai mult ca niciodată

Mama locuiește cu noi

Sky e pur și simplu Sky

Chanan mă face să mă simt în siguranță și masajele sunt 10/10

Conectarea cu alți oameni care trec prin ceva similar și sprijinul reciproc

Și multe alte lucruri...”

Ce a scris în lista Contra:

„(Sunt foarte sincere – unele sunt și amuzante)

Să nu pot fi mama care eram înainte și să nu pot să-l iau pe Sky în brațe sau să fiu persoana care eram, sincer. Nu stau jos niciodată. lol.

Frica de a nu ști dacă tot cancerul a dispărut – psihic, e greu.

Durerea și disconfortul sunt ok și mă așteptam, dar sunt insuportabile când încerc să dorm

Strănutatul e un mit – doare rău

Să nu pot merge la toaletă din cauza anesteziei și a calmantelor. Vreau doar să merg la toaletă.”

Ulterior, ea a continuat: „De la operație am luat doar paracetamol și ibuprofen pentru că tensiunea mea e prea mică pentru ceva mai puternic – și chiar și astea m-au blocat de tot, ca un coș de fum vechi. Am urmat un regim alimentar proaspăt și echilibrat, am luat laxative, am consumat prune și sucuri, dar tot mă simt extrem de constipată”, glumind că își simte 20% picioare și 80% un blocaj intestinal.

În urmă cu 3 zile, aceasta a publicat și câteva fotografii de pe patul de spital și a lansat un mesaj cu adevărat important, încercând să tragă din nou un semnal de alarmă.

„Atenție la analize de sânge! Această postare prezintă câteva dintre momentele pozitive și negative din ultimele 48 de ore. Voi arăta întotdeauna părțile bune și cele grele ale oricărei călătorii prin care trec. Sunt recunoscătoare medicului/ chirurgului meu și tuturor asistentelor care au avut grijă de mine și tuturor familiei/ prietenilor mei care au venit în vizită.

Sunt acasă acum, să mă odihnesc și să aștept rezultatele. Chanan este în ținută de asistentă medicală. Nu, nu este, dar e amuzant de imaginat. Încă îi îmbrățișez pe toți cei care trec prin ceva greu acum. Cu toții am îndurat asta” a scris cântăreața la scurt timp după ce intervenția chirurgicală a avut loc.

Iată și imaginile de pe patul de spital:

