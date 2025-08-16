Antena Căutare
John Cena a dezvăluit că și-a făcut transplant de păr după ce a început să chelească: „Nu e nimic rușinos"

John Cena face eforturi pentru a-și recăpăta părul. Luptătorul WWE, în vârstă de 48 de ani, a recunoscut că a făcut un transplant de păr în noiembrie 2024, pentru a evita să-și piardă complet podoaba capilară.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 16 August 2025, 20:15 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 17:38
Sportivul se apropie de retragerea din wrestlingul profesionist | Getty Images

Totodată, luptătorul a vorbit despre procesul de îmbătrânire, spunând că este pasionat să-i ajute pe ceilalți și pregătit să afle ce îi rezervă viitorul, pe măsură ce se apropie de retragerea din wrestlingul profesionist.

John Cena a dezvăluit că și-a făcut transplant de păr

John Cena a vorbit deschis despre transplantul său de păr, împărtășindu-și experiența cu publicul larg.

„Am văzut pancarte ale fanilor pe care scria «John Cena cel chel», iar asta m-a împins să verific ce opțiuni am”, a povestit el într-un interviu acordat miercuri, 6 august.

„Acum am o rutină: terapie cu lumină roșie, minoxidil, vitamine, șampon, balsam – și, de asemenea, mi-am făcut un transplant de păr în noiembrie 2024. Urăsc faptul că rușinea din jurul acestui subiect m-a împiedicat să fac transplantul acum 10 ani. Credeam că sunt singurul, dar șapte sau opt bărbați din zece suferă de subțierea părului sau de chelie”.

Starul nu vede nimic rușinos în a primi ajutor pentru a evita pierderea părului și spune că transplantul i-a schimbat viața.

„Nu fac altceva decât să îți mute părul, fir cu fir, dintr-o zonă în alta”, a explicat el. „Dacă cineva mă va judeca pentru asta, nu cred că e nimic rușinos. Mi-a schimbat complet cursul vieții”.

Cena apreciază, de asemenea, modul în care noua sa coafură l-a ajutat să avanseze în cariera de actor, în timp ce se pregătește să joace în sezonul 2 din „Suicide Squad”.

„O coafură diferită poate contura un rol care să-mi aducă mai multe oportunități și să-mi permită să fac ceea ce iubesc”, a spus el, conform OK! Magazine.

Citește și: A apărut doar în papuci la Premiile Oscar. John Cena, complet dezbrăcat pentru a oferi distincția la Cele mai bune costume

Anunț trist pentru fani după 22 de ani de activitate

John Cena a anunțat, în iulie 2024, că se va retrage din ring în acest an.

„Vârsta contează”, a mărturisit el. „Nu mai sunt la fel de puternic sau de rapid cum eram. Am făcut o promisiune, atunci când am început să câștig ceva notorietate, că atunci când voi fi cu un pas mai lent, voi pleca, pentru că vor fi copii la fel de dornici cum eram eu, care merită șansa de a vedea dacă pot reuși”.

Decizia lui de a se retrage se datorează și dorinței de a petrece mai mult timp cu soția sa, Shay Shariatzadeh, cu care s-a căsătorit în urmă cu cinci ani.

„Dacă am de recuperat la capitolul forță fizică sau relația cu cei dragi, voi valorifica fiecare minut disponibil, fie că merg la sală, fie că încerc să fiu cel mai bun soț posibil”, a spus el.

Deși familia este în prezent prioritatea sa, sportivul a pornit într-un turneu de adio pentru a le oferi atât lui, cât și fanilor WWE, „încheierea” de care aveau nevoie.

John Cena alături de soția lui, Shay Shariatzadeh, ambii îmbrăcați elegant
John Cena purtând centura WWE în ringul de luptă, aclamat de fani
John Cena în ringul de luptă, aclamat de fani

„Ei sunt motivul pentru optimismul meu, pentru perseverența și pasiunea mea. Nu te lasă să faci lucrurile de mântuială, pentru că te vor devora de viu”, a spus el în glumă.

