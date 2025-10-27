Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Katy Perry și Justin Trudeau confirmă relația! Apariția lor la Paris a atras toate privirile

Katy Perry și Justin Trudeau confirmă relația! Apariția lor la Paris a atras toate privirile

Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, atunci când îndrăgostiţii au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 11:57 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 17:10
Galerie
Katy Perry și Justin Trudeau confirmă relația! Apariția lor la Paris a atras toate privirile | Hepta

Pentru prima lor ieşire oficială, Katy şi Justin au asistat la un spectacol de cabaret la Crazy Horse Paris, unde paparazzi îi aşteptau cu nerăbdare în faţa localului.

Katy Perry și Justin Trudeau confirmă relația! Apariția lor la Paris a atras toate privirile

Potrivit TMZ, după spectacol, cuplul a ieşit din teatru ţinându-se de mână, iar un fan i-a dăruit lui Katy o trandafir şi i-a urat la mulţi ani.

Citește și: Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi

Articolul continuă după reclamă

Cei doi s-au îndreptat apoi către maşina care îi aştepta, în timp ce paparazzi îi fotografiau, înainte de a pleca.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La începutul acestei luni, TMZ a publicat fotografii cu cântăreaţa şi fostul prim-ministru canadian îmbrăţişându-se pe iahtul lui Katy, în timp ce se sărutau pasional în largul coastei Californiei.

În iulie, cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă idilă după ce au fost văzuţi la o cină romantică în Montreal, urmată de o plimbare în Parcul Mount Royal. Justin a apărut apoi la unul dintre concertele lui Katy, tot în Montreal, în timpul turneului ei „Lifetimes”.

La acea vreme, Perry anunţase despărţirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fiică de 5 ani, Daisy Dove Bloom, cu o lună înainte. Trudeau s-a despărţit după 18 ani de căsătorie cu Sophie Grégoire în 2023. Ei au trei copii.

Născută şi crescută în California, Perry a fost nominalizată de 13 ori la premiile Grammy. Ea a contribuit la apariţia sunetului pop al anilor 2000, devenind rapid una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile datorită melodiilor sale. A lansat şapte albume de studio, dintre care cel mai cunoscut este „Teenage Dream”, din 2010. Albumul a produs cinci melodii care au ajuns pe locul 1, egalând recordul stabilit de albumul „Bad” al lui Michael Jackson din 1987.

Citește și: Katy Perry, surprinsă în compania unui bărbat neașteptat după despărțirea de Orlando Bloom. Cei doi au luat cina în Montreal

+4
Mai multe fotografii

Trudeau şi-a anunţat demisia la începutul anului, după ce aproape un deceniu s-a aflat la putere. Tatăl său, regretatul prim-ministru Pierre Trudeau, era celibatar când a devenit prim-ministru. A avut relaţii cu actriţele Barbra Streisand şi Kim Cattrall şi s-a căsătorit cu o femeie în vârstă de 22 de ani în timp ce era în funcţie, la vârsta de 51 de ani, potrivit news.ro.

Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect... Daniela Gyorfi a fost operată de urgență. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista: „Riscam să se spargă”...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat
Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu.
Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu. "Scuze, am o întrebare...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x