Kelsey Grammer a devenit tată pentru a opta oară, la 70 de ani. Soția sa, Kayte, a născut un băiețel

Actorul american Kelsey Grammer, cunoscut în întreaga lume pentru rolul emblematic din serialul Frasier, a devenit tată din nou la vârsta de 70 de ani.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 14:11 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 17:16
Kelsey Grammer a devenit tată pentru a opta oară, la 70 de ani. Soția sa, Kayte, a născut un băiețel

Starul a dezvăluit vestea în cadrul unui podcast, unde a anunțat că el și soția sa, Kayte Walsh, în vârstă de 46 de ani, au primit în familie un băiețel pe nume Christopher.

„Tocmai am primit în familie al patrulea copil, așa că acum sunt opt!”, a spus cu entuziasm actorul, adăugând că micuțul s-a născut „acum trei zile”.

Kelsey Grammer a devenit tată pentru a opta oară, la 70 de ani. Soția sa, Kayte, a născut un băiețel

Este cel de-al patrulea copil al cuplului Grammer-Walsh, care mai are împreună trei copii: Faith (13 ani), Kelsey Gabriel (11 ani) și Auden James (8 ani). Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani și s-au cunoscut în 2009, când Kayte lucra ca însoțitoare de bord pe un zbor către Londra.

Potrivit Daily Mail, sarcina ar fi „reaprins scânteia” în relația celor doi, iar actorul s-ar fi declarat încântat de șansa de a fi din nou un tată. „Kelsey este încântat că are, în sfârșit, timp să se bucure pe deplin de rolul de tată. După ce a încheiat capitolul Frasier, este pregătit pentru o nouă etapă a vieții sale”, a declarat o sursă apropiată.

Christopher este cel de-al optulea copil al actorului, care a devenit tată pentru prima oară în 1983. Din prima căsătorie, cu Doreen Alderman, are o fiică, Spencer (42 de ani). Ulterior, din relația cu artista Barrie Buckner, s-a născut Kandace Greer (33 de ani), iar din cea de-a treia căsătorie, cu Camille Meyer, are doi copii: Mason (24 de ani) și Jude (21 de ani).

De-a lungul anilor, Grammer a avut ocazia să joace alături de două dintre fiicele sale. În 2022, a apărut împreună cu Spencer în filmul The 12 Days of Christmas Eve, iar anul trecut a jucat alături de Greer în sezonul al doilea al relansării serialului Frasier.

Într-un interviu, actorul a mărturisit că este „cel mai fericit” atunci când întreaga familie se reunește. „Am avut parte de o viață plină — cu provocări, durere și tragedie — dar și cu multă bucurie. Iar asta vreau să le transmit și copiilor mei.”

La 70 de ani, Kelsey Grammer demonstrează că bucuria de a deveni tată nu are vârstă — iar familia sa, tot mai numeroasă, pare să fie cea mai mare realizare din viața celebrului actor.

