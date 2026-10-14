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Kerem Bürsin, apariție fără tricou care a atras toate privirile! Cum arată actorul turc care petrece ore întregi în sala de sport

Este fără doar și poate unul dintre cei mai îndrăgiți actori turci la momentul actual, iar rolul său din serialul "Dacă iubești", disponibil pe AntenaPLAY, le-a cucerit deja pe fane.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 10:19 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 10:22
Cum a apărut actorul turc în mediul online | Profimedia Images
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Kerem Bürsin știe cum să atragă atenția fără să fie nevoie de prea multe cuvinte. Actorul turc, cunoscut pentru rolurile sale din seriale îndrăgite, a stârnit din nou interesul admiratoarelor după o apariție fără tricou, care a scos în evidență forma sa fizică și a aprins imaginația fanilor.

Kerem Bürsin, apariție fără tricou care a atras toate privirile

Cu o siluetă bine lucrată și un farmec care nu trece ușor neobservat, starul continuă să fie unul dintre cei mai urmăriți actori turci.

În spatele acestei imagini se află și preocuparea pentru condiția fizică. Kerem Bürsin este cunoscut pentru stilul său activ de viață, iar antrenamentele și disciplina joacă un rol important în felul în care se menține în formă.

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Nu este de mirare că fotografiile în care își lasă la vedere fizicul atrag rapid reacții, mai ales din partea admiratoarelor care îi urmăresc cariera de ani buni.

Urmărește serialul "Dacă iubești", cu Kerem Bürsin în rol principal pe AntenaPLAY

Dincolo de aparițiile care fac furori, viața personală a actorului a ajuns din nou în centrul atenției. În presa turcă au apărut, în ultima perioadă, speculații potrivit cărora Bürsin ar avea o relație cu actrița Lizge Cömert, în vârstă de 24 de ani.

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Zvonurile au prins amploare după despărțirea actorului de Selin Yağcıoğlu, însă nici Kerem, nici Lizge nu au confirmat public existența unei povești de iubire.

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Subiectul a revenit în discuție după ce actorul a fost fotografiat pe aeroport, la întoarcerea dintr-o călătorie la Milano alături de cântăreața Hadise. Jurnaliștii au profitat de ocazie pentru a-l întreba despre presupusa apropiere de Lizge Cömert. La început, Bürsin a evitat să intre în detalii și a transmis clar că nu venise acolo pentru a discuta despre viața sa sentimentală.

Ulterior, actorul a făcut o declarație care a alimentat și mai mult curiozitatea. „Lucrurile merg foarte bine. Chiar și viața mea privată este frumoasă, este privată”, ar fi spus acesta, potrivit presei turce. Cuvintele sale au fost interpretate ca un răspuns rezervat, dar suficient de ambiguu pentru ca speculațiile să continue.

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Un alt detaliu care a stârnit comentarii este diferența de vârstă dintre cei doi. Kerem Bürsin are 39 de ani, în timp ce Lizge Cömert are 24, între ei fiind o diferență de 15 ani. Cei doi au fost remarcați și pentru chimia afișată pe ecran, lucru care a alimentat presupunerile că apropierea profesională s-ar putea transforma într-una personală.

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