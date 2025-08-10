Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii

Kim Kardashian le-a arătat fanilor imagini adorabile din momentul în care Zâna Măseluță a trecut pe la copiii ei.

Vedeta a inclus și o imagine cu un bilet scris de mână de Saint pentru Zâna Măseluță | Getty Images

Vedeta de reality show, în vârstă de 44 de ani, a postat pe Instagram mai multe fotografii cu cei patru copii ai săi: Saint (9 ani), North (12 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani).

Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță

În prima fotografie, Kim zâmbește alături de Saint, care arată mândru că i-a căzut un dinte și că altul e pe cale să cadă, probabil la unul dintre meciurile lui.

„Zâna Măseluță a fost darnică cu noi 🦷🧚💸💎”, a scris Kim în descrierea postării.

Ea a postat apoi o fotografie cu Saint, căruia îi cresc acum dinții din față, alături de o imagine mai veche din copilăria lui, când purta un grill auriu Louis Vuitton și, mai târziu, unul din titan, asemănător cu cel purtat celebru de tatăl său, Kanye West.

Chicago apare cu pietricele Hello Kitty lipite pe dinți și fără dinții din față, iar Psalm zâmbește larg, etalând un set perfect de dinți albi.

Kim a inclus și o imagine cu un bilet scris de mână de Saint pentru Zâna Măseluță, în care îi cerea un Roblox, urmat de un răspuns din partea Zânei, care i-a lăsat un card cadou Roblox și o bancnotă de 2 dolari acoperită cu sclipici.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii

Kim și copiii ei nu sunt deloc străini de bijuteriile dentare, notează Just Jared. Ea însăși a purtat în trecut grile cu diamante, iar North și-a arătat propriul set strălucitor într-un TikTok realizat anul trecut împreună cu mama ei.

„Ce drăguț!; Cea mai drăguță!; 20 de dolari că e cea mai drăguță; Lasă-mă să-ți fac un inel cu dinți de lapte ca amintire!!!; Știi că acela e un card cadou de 500 $ 😂; Am 33 de ani și încă îmi amintesc cât de specială a făcut experiența cu Zâna Măseluță🥹😍, e atât de adorabil!!!; Nuuu, pietricele pe dinții unui copil mic 😩🤦🏻‍♀️” – sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Vedeta lansează „lenjerie modelatoare” pentru față

Cu cât arăți mai răvășit când te culci, cu atât vei arăta mai bine dimineața – aceasta e filosofia din spatele unui nou trend viral pe TikTok, numit sugestiv „morning shed”. Utilizatorii își filmează ritualul de „descătușare” de măști de silicon, benzi adezive pentru gură și alte artificii nocturne de înfrumusețare, scrie BBC.

Persoane înfășurate în măști de silicon și cu bandă adezivă pe gură se filmează în timp ce își dau jos produsele de îngrijire a pielii cu care au dormit peste noapte. Acum, vedeta și influenceriţa americană Kim Kardashian profită de această tendință a ritualurilor extreme de culcare și lansează, sub brandul său Skims, lenjerie modelatoare pentru față.

În iulie 2023, compania, specializată în lenjerie intimă care pune în valoare silueta, era evaluată la 4 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

În prezent, diva a găsit o nouă oportunitate de afaceri: lenjeria modelatoare pentru față („shapewear”). Masca, vândută la prețul de 52 de lire sterline, s-a epuizat în mai puțin de 24 de ore și promite, potrivit reclamei, un „contur sculptat” al maxilarului.