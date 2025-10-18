Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți

Kim Kardashian tocmai a lansat o nouă colecție de lenjerie intimă a brandului ei SKIMS.

Celebra Kim Kardashian a lansat o colecție de bikini bizară, care i-a surprins pe fanii brandului ei, SKIMS.

Colecție de bikini cu păr pubian fals

Kim Kardashian deține un brand de lenjerie intimă, lenjerie modelatoare și articole sportive numit SKIMS. Brandul a anunțat recent o colecție de bikini minusculi.

Citește și: Cât câștigă o bonă care lucrează pentru familia Kardashian. 10 femei se ocupă zilnic de cei patru copii

Articolul continuă după reclamă

Linia de bikini se numește Faux Hair Micro String Thong și reprezintă o pereche de chiloți tanga formată din 3 benzi elastice și o bucată foarte mică de material în partea din față. Acel triunghi de material din față este acoperit de păr pubian fals.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Noua linie de lenjerie intimă vine pe mai multe culori de păr fals, blond, roșcat, șaten și brunet. Se pare că noua linie de la SKIMS vine, de fapt, în 12 variații de nuanțe de păr, unele fiind cu păr ondulat, dar și cu păr drept.

Fanele acestui brand semnat de Kim Kardashian au rămas complet surprinse când au văzut această nouă lansare.

Este clar că celebra brunetă a încercat să iasă din tipare cu o asemenea colecție îndrăzneață, dar acum criticii se întreabă cine ar purta, de fapt, acest tip de lenjerie intimă.

Lansarea a fost anunțată cu un video îndrăzneț pe Instagram, iar titlul campaniei a fost unul la fel de îndrăzneț ca și produsul nou lansat, „Does the carpet match the drapes?”.

„Tocmai am lansat – Cel mai la modă «tufiș». Cu perechea noastră îndrăzneață de chiloți cu păr pubian fals. Acum poți avea orice culoare îți dorești”, a fost parte din sloganul noii campanii semnate de Kim Kardashian.

Citește și: Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O pereche de astfel de bikini costă 32 dolari, adică aproximativ 140 RON, iar brandul SKIMS îi marketează ca fiind cea mai îndrăzneață pereche de chiloți pe care o comercializează. Se pare că deși au lansat în urmă cu puțin timp această colecție, deja nu mai sunt în stoc, iar urmăritorii de pe Instagram ai brandului se întreabă cine cumpără așa ceva.

Pe lângă isteria creată, mulți dintre cei care au văzut această creație au început să facă glume pe seama noului produs SKIMS, întrebându-se dacă acești bikini se spală la mașina de spălat sau trebuie spălați cu șampon.

Citește și: Kim Kardashian depune mărturie în cazul incidentului de la Paris: „Credeam că o să mor”