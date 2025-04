Laura Lavric a câștigat procesul împotriva surorii sale. Ce sumă trebuie să îi plătească și de la ce a pornit scandalul

Laura Lavric a câștigat procesul cu sora ei și are de primit bani. Cele două nu mai păstrează astăzi legătura. Iată de la ce a pornit scandalul între cele două surori!

După ani de conflicte și acuzații publice, instanța i-a dat câștig de cauză Laurei Lavric. Artista a câștigat procesul intentat împotriva surorii sale, Ecaterina Traian, care acum trebuie să îi plătească daune morale în valoare de 10.000 de euro, pentru afirmațiile calomnioase aduse public, notează Revista Viva.

Citește și: Primele declarații ale Laurei Lavric după ce a fost acuzată că ar fi plesnit un muzicant la o nuntă. I s-a deschis dosar penal

De la ce a pornit scandalul între Laura Lavric și sora ei

Relația dintre Laura Lavric și sora ei s-a deteriorat complet în urmă cu 12 ani, când Ecaterina Traian a apărut la mai multe posturi de televiziune, aducând acuzații grave la adresa artistei. Motivele care au stat la baza acestor gesturi rămân și astăzi un mister, însă declarațiile au lăsat răni adânci în relația dintre cele două surori.

Articolul continuă după reclamă

„Laura voia să-și obțină acte de America. Nu mai e un semn de îndoială că am dovedit că și-a înșelat soțul, că… să nu mă exprim, e o ființă imorală. Fostul ei soţ, care a fost un om minunat şi care o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare, a divorţat din cauza infidelităţilor ei şi relaţiilor ei extraconjugale. Eu sunt plecată din ţară din 90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, ar fi declarat sora artistei atunci, citată de sursa menționată mai sus.

După valul de acuzații, Laura Lavric a dat replica, dar a ales să acționeze și legal, dorind să pună capăt denigrărilor.

„Am găsit-o la matrimoniale. Şi atunci eu fac o socoteală, a avut o apariţie, cât era mama în spital, şi a doua apariţie la două săptămâni după ce am înmormântat-o. Ei îi tropăiau hormonii de supărare că a murit mama ei şi era pe Internet. Câtă perversitate şi nesimţire, n-am văzut”, a spus Laura Lavric, potrivit Revista Viva.

Laura Lavric a câștigat procesul cu sora ei și are de primit bani

Acum, după mai bine de un deceniu, instanța i-a dat câștig de cauză Laurei Lavric. Artista a obținut o decizie prin care Ecaterina Traian trebuie să îi achite despăgubiri morale în valoare de 10.000 de euro.

„Nu mai vreau să am legătură cu ea. Să plătească, dacă am câștigat, în instanță, are să-mi dea 10.000 de euro. În fiecare lună îmi mai plătește din daunele morale. Nu o urăsc, nu o iubesc, nu o mai vreau în viața mea că e periculoasă. Va plăti cei 10.000 de euro, până la ultimul ban.

Nu știu cât îmi dă acolo, în cont, lunar, dar o să se adune până se fac cei 10.000 de euro. Eu am dat-o în judecată pentru a o opri să mai meargă la tv, ca să nu mă mai bălăcărească. E treaba ei dacă regretă, și pe mama a batjocorit-o, nici la înmormântarea ei n-a venit”, a mărturisit artista pentru click.ro, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Laura Lavric, de neînfricat la cei 76 de ani. Cum se apără solista, singură, la nunțile la care merge: „I-am pus la punct”