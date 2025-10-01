Antena Căutare
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicări Gabor, a părăsit România și se află acum în Dubai.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 09:37
Cele trei au luat cina împreună la un restaurant de lux din Dubai. | Hepta & Instagram

Irina Columbeanu și-a luat la revedere pentru o perioadă de la tatăl ei, Irinel Columbeanu, care trăiește la azil din Capitală, și a plecat în Dubai, acolo unde locuiește mătușa ei, Ramona Gabor.

Irina Columbeanu s-a reunit cu mama ei și mătușa ei

Irinuca este foarte atașată de familia ei și încearcă mereu să petreacă timp atât alături de tatîl ei în România, cât și alături de mama ei, Monica Gabor, în SUA, împărțindu-și mereu timpul cu cei dragi.

Frumoasa adolescentă în vârstă de 18 ani a zburat spre Dubai acolo unde s-a reunit cu mama ei, Monica Gabor, și mătușa ei, Ramona Gabor.

Cele trei s-au filmat împreună și au postat clipul pe TikTok, spre bucuria fanilor care au fost încântați să le vadă împreună în această formulă rară.

Irina, Monica și Ramona s-au filmat în timp ce degustau meniul unui restaurant de lux din Dubai.

După ce și-a răsfățat tatăl în România la mai multe restaurante, Irina se răsfață acum alături de cea care i-a dat viață și de mătușa ei. Asemănarea dintre cele trei femei este izbitoare, iar urmăritorii le-au lăudat în secțiunea de comentarii pentru frumusețea lor.

Irina și mama ei, Monica Gabor, s-au reîntâlnit acum după câteva luni, timp pe care Irinuca l-a petrecut în țară alături de tatăl ei.

La restaurantul din Dubai în care s-au filmat, Irina, Monica și Ramona au degustat deserturi tradționale precum baclava cu înghețată, Um Ali și kunafa cu înghețată turcească și sirop.

„O să testăm câteva deseturi, tocmai am terminat cina”, a spus Irina, fericită de revedere, în filmulețul publicat pe contul ei de Tik Tok. „Monica este expertă în kunafa”, a mai precizat Ramona.

Pentru că este foarte discretă și apare foarte rar în mediul online, urmăritorii au apreciat cel mai mult să o revadă pe Monica Gabor, despre care au avut de spus doar cuvinte de laudă în secțiunea de comentarii.

„Se observă ca Monica a ramas cu foarte mult bun simț! Chiar îmi place evoluția lor, cu siguranță muncesc pentru tot ce au!”, a scris un fan.

Unul dintre urmăritori a observat că Monica Gabor continuă să își păstreze frumusețea și trăsăturile unice chiar și acum, când se apropie de vârsta de 40 ani.

Despre Monica Gabor s-a zvonit de curând că ar fi născut în mare secret al doilea copil, un băiețel, însă până acum ea nu a confirmat zvonurile.

