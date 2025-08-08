Lil Tay a dat lovitura pe OnlyFans: Influencerița susține că a câștigat peste 1 milion de dolari în primele ore de la înscriere

La doar câteva zile după ce a împlinit 18 ani, Lil Tay a făcut pasul spre lumea adulților: și-a deschis un cont pe OnlyFans și susține că a doborât recorduri în doar câteva ore.

În 2023 s-a speculat că influencerița și-a înscenat moartea pentru publicitate.

Lil Tay a dat lovitura pe OnlyFans

Lil Tay a câștigat peste un milion de dolari în doar trei ore de la lansarea contului său de OnlyFans, susținând că a depășit recordul anterior deținut de rapperița Bhad Bhabie.

Rapperița spune că a încasat impresionanta sumă de 1.024.298,09 dolari în primele 3 ore pe platformă – părând să depășească debutul record al lui Bhad Bhabie, care a câștigat 1.030.703,43 dolari în 6 ore.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Decizia a stârnit un val de critici, fanii fiind deranjați de ideea ca o adolescentă să creeze conținut pentru adulți la atât de puțin timp după ce a împlinit 18 ani… însă Tay insistă că s-a inspirat din exemplul unor celebrități „sex-positive” precum Sydney Sweeney și Sabrina Carpenter, afirmând că este vorba despre împuternicire, nu exploatare.

Ea a făcut referire la controversata campanie publicitară American Eagle cu Sweeney – criticată pentru imagini considerate prea provocatoare și pentru sloganul „great jeans”, pe care unii l-au asociat cu eugenia – spunând că oamenii ar trebui să lase ura deoparte și să învețe să aprecieze.

Totuși, unii se tem că Tay ar fi putut posta conținut încă dinainte să împlinească vârsta legală – sau chiar că nu are, de fapt, 18 ani, având în vedere zvonurile mai vechi despre vârsta ei reală.

O sursă din cadrul platformei OnlyFans a spus pentru TMZ că site-ul este destinat exclusiv persoanelor de peste 18 ani și că toți creatorii trebuie să treacă prin verificări riguroase de identitate înainte de a putea posta conținut.

Citește și: S-a pensionat la 28 de ani, după ce a câștigat 67 de milioane de dolari pe o platformă pentru adulți. Cum arată tânăra

Lil Tay a devenit celebră pe internet în 2018

Născută Claire Eileen Qi Hope pe 29 iulie 2007, Lil Tay a devenit celebră pe internet în 2018, la doar 9 ani. Videoclipurile ei controversate, în care folosea un limbaj vulgar și se lăuda cu un stil de viață luxos, au atras milioane de urmăritori pe Instagram și YouTube.

În august 2023, fanii au fost șocați de un mesaj apărut pe contul ei de Instagram, în care se spunea că Lil Tay și fratele ei au murit. Potrivit People, confuzia a crescut și mai mult a doua zi, când mesajul a dispărut, iar Lil Tay a declarat pentru TMZ că atât ea, cât și fratele ei sunt în viață și că cineva i-a spart contul.

„Vreau să clarific că fratele meu și cu mine suntem în siguranță și în viață, dar sunt complet devastată și mă chinui să găsesc cuvintele potrivite”, a spus ea pentru sursa citată pe 10 august 2023.

În septembrie 2024, Lil Tay a anunțat că este în stare gravă, internată la terapie intensivă, după ce a fost diagnosticată cu o tumoră la inimă. Ulterior, a postat imagini din spital, spunând că a trecut printr-o operație pe cord deschis.

„Suntem extrem de bucuroși să anunțăm că operația pe cord deschis a lui Tay a fost un mare succes!”, scria pe contul ei pe X pe 14 septembrie 2024.