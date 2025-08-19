Antena Căutare
Loredana, apariție fără inhibiții pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!". Cum s-a lăsat filmată

Loredana a bifat o nouă apariție provocatoare, de această dată la ziua de naștere a make-up artistei Ema Uta.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 12:01
Loredana, apariție fără inhibiții pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!". Cum s-a lăsat filmată

Loredana rămâne una dintre cele mai puternice voci ale scenei muzicale românești și continuă să impresioneze prin energia și stilul său nonconformist. Recent, artista a îmbrăcat o ținută de inspirație western și a urcat plină de senzualitate pe un taur mecanic, atracția principală de la petrecerea de ziua de naștere a bunei sale prietene, Ema Uta.

Loredana, apariție sexy pe un taur mecanic

La eveniment, Loredana a optat pentru o ținută neagră, accesorizată cu cizme și pălărie de cowboy, ambele roz. Imaginile provocatoare nu au trecut neobservate, adunând mii de aprecieri și reacții din partea fanilor.

„Rodeo time! (E timpul pentru rodeo!) La mulți ani, Ema Uta! Te iubesc, baby!”, a scris artista în descrierea imaginilor postate pe Instagram.

În ultima perioadă, Loredana a devenit din ce în ce mai dezinvoltă în aparițiile sale, optând adesea pentru ținute extrem de sexy.

Ce a spus Loredana despre aparițiile sale extrem de provocatoare

Loredana a explicat că îi place să se joace prin ținutele pe care le poartă, fiind adepta alegerilor pe moment. Artista a declarat că este extrem de creativă și spontană când vine vorba de aparițiile sale. În plus, nu se lasă influențată de idei preconcepute atunci când își alcătuiește un outfit.

„Să știi că ținutele mi le creez cu câteva ore înainte, uneori chiar minute. Niciodată nu merg pe idei preconcepute, ci după feeling. Nu mă pregătesc niciodată cu două luni înainte de un eveniment. Mi se pare plictisitor. Niciodată nu am fost așa. Pentru că sunt extrem de creativă și îmi place să mă joc, să mă distrez cu hainele, cu accesoriile. Întotdeauna las pe ultimul moment inspirația să mă lovească și să mă acopere”, declara Loredana în 2022 pentru ego.ro.

„Nu dau din casă. Mi-a plăcut întotdeauna să cochetez cu piesele deosebite. Oriunde mă duc în lume, nu contează că mă duc într-un talcioc, că mă duc într-un magazin de fițe la New York. Întotdeauna găsesc ceva care mă atrage. Cred că a avea curajul să combin lucruri fără să fii snob, doar să fii natural și să te simți bine, să inspiri pe cei din jurul tău, este cel mai important. Cred că asta înseamnă să creezi trenduri, să te bucuri când cineva te copiază și ești o inspirație pentru alții”, a mai povestit Loredana pentru sursa citată.

Loredana, apariție fără inhibiții pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!”. Cum s-a lăsat filmată
