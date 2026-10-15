Madonna, dezvăluiri emoționante despre nașterea fiicei sale. Ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani

Madonna a făcut dezvăluiri emoționante despre nașterea fiicei sale, Lourdes Leon, ce a avut loc în urmă cu 30 de ani.

Madonna susține că ea și Lourdes au o relație „biblică” | Getty Images

Lourdes Leon, fiica cea mare a vedetei Madonna, și-a sărbătorit ziua de 30 de ani pe data de 14 octombrie, ocazie prin care mama sa celebră a dezvăluit mai multe detalii despre nașterea sa.

În vârstă de 68 de ani, Madonna a scris un mesaj emoționant pe Instagram pentru fiica sa, scrie People.

Vedeta a publicat imagini și video-uri din arhiva personală cu viața fiicei sale, din copilărie până acum.

Madonna a oferit și mai multe detalii despre nașterea lui Lourdes și ce a trebuit să înfrunte în acea perioadă.

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Madonna, dezvăluiri emoționante despre nașterea fiicei sale

Madonna a făcut dezvăluiri emoționante despre nașterea fiicei sale și le-a oferit fanilor o retrospectivă asupra momentelor speciale din viața lui Lourdes, scrie Just Jared.

În imagini, Lourdes apare în mai multe momente importante din viață, de la bebeluș, adolescentă și adult.

Alături de imagini, Madonna a oferit detalii personale despre circumstanțele în care s-a născut Lourdes și despre legătura profundă pe care o au.

„La mulți ani, Lolita mea!” și-a început Madonna mesajul. „Ai venit la mine într-un vis. Un vis febril. Un vis numit viață. Dacă aș încerca să aștern totul pe hârtie, aș plânge un râu de lacrimi.”

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Vedeta a vorbit și despre ce s-a întâmplat la nașterea fiicei sale și cum complicațiile din timpul travaliului au dus la o operație de cezariană de urgență.

„Bărbia ta era orientată în sus în canalul de naștere, căutai stelele și ai rămas blocată,” a dezvăluit vedeta. „După 18 ore de travaliu și pe măsură ce bătăile inimii tale încetineau, o cezariană de urgență a rămas singura opțiune.”

Artista a adăugat că momentul a atras o atenție mediatică uriașă, chiar înainte ca fiica ei să se nască.

„Am menționat oare elicopterele și echipele de știri care roiau deasupra capetelor noastre, la ultimul etaj al spitalului din East Los Angeles?” a continuat Madonna „Nașterea ta a fost dramatică. La fel ca viețile noastre.”

Puțini știu cine e tatăl lui Lourdes Leon

Chiar dacă mama sa e cunoscută în întreaga lume, puțini știu cine e tatăl lui Lourdes Leon, antrenorul de fitness Carlos Leon. Madonna și Carlos aveau o relație atunci când s-a născut Lourdes, pe 14 octombrie 1996, în Los Angeles.

Cei 2 s-au cunoscut în 1994, atunci când Carlos a devenit antrenorul personal al Madonnei, și s-au despărțit în 1997, la scurt timp după nașterea lui Lourdes. Cei 2 au rămas însă într-o relație de prietenie de-a lungul anilor.

În mesajul publicat de ziua fiicei sale, Madonna a descrie conexiunea dintre ele drept una„biblică”. Vedeta a mai scris și că atunci când îi cere lui Dumnezeu să i-o explice, „El îmi spune: Uitǎ-te în oglindă!”.

„Suntem 2 fețe ale aceleiași monede. Dacă ceea ce riscăm dezvăluie ceea ce prețuim, atunci aș risca totul pentru tine,” a scris Madonna.

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Ea a încheiat mesajul aniversar cu o serie de îndemnuri afectuoase pentru fiica sa, scrie UniLad.

„Să nu uiți niciodată cine ești. Omică stea care strălucește mai tare decât toate stelele de pe cer,” a scris Madonna. „Să nu uiți niciodată cum să visezi, fluture. Să nu uiți niciodată de unde vii. Din iubire.”

Referința la Mica stea (Little Star) are o semnificație specială pentru cele două. Madonna a scris piesa Little Star dedicată lui Lourdes și a inclus-o pe albumul său din 1998, Ray of Light.

Între timp, Lourdes și-a construit propria carieră în modă și muzică. Tânăra a colaborat cu branduri de renume precum Savage x Fenty (Rihanna), Burberry, Marc Jacobs, Swarovski și Mugler, apărând totodată în reviste precum Vogue și Vanity Fair.

De asemenea, ea și-a lansat cariera muzicală odată cu Lock&Key, în august 2022. Deși a crescut alături de una dintre cele mai cunoscute vedete pop din lume, Lourdes a vorbit deschis despre relația lor și despre provocările de a-și găsi propria identitate.

În iunie 2026, Madonna a dezvăluit că Lourdes a abordat-o cu ideea de a scrie o piesă împreună pentru a-și vindeca relația, după cum a povestit artista într-un articol recent.

„A venit la mine cu propunerea de a scrie un cântec împreună ca o modalitate de a ne vindeca relația,” a declarat Madonna.

Colaborarea a fost inclusă pe albumul Madonnei, Confession II, lansat în iulie 2026. Piesa, intitulată The Test, prezintă perspectivele fiecăreia asupra relației lor și asupra impactului de a crește în lumina reflectoarelor.

Madonna mai are un fiu, Rocco Ritchie, din căsnicia cu regizorul Guy Ritchie, precum și alți 4 copii adoptați, David Banda, Mercy James și gemenele Stella și Estere.