Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”

Fiica Maiei Morgenstern a născut. Iată ce a transmis proaspăta mămică.

Maia Morgenstern are trei copii: Tudor, Cabiria și Isadora, toți călcând pe urmele părinților și activând în domeniul artistic. Potrivit unei surse, celebra actriță a dorit să îi îndepărteze de lumea teatrului, însă destinul a avut alte planuri.

„Eu am încercat să-i feresc de meseria asta. Tudor, când era mic, a venit și a zis că eu vreau să mă fac albinist. Să se ocupe cu albinele. Am zis că bine. A crescut și a zis, gata, mă fac medic veterinar. Am zis: și mai bine. Și în clasa a 11-a a venit și a zis Teatru.

A venit și Cabiria, care e geniu matematic, olimpică în matematici și științe exacte, și cred că are și geniul pedagogic și, în clasa a 12-a, a zis: vreau la Teatru. Eu asta fac, nu am nevoie de binecuvântare.

Isadora, când era mică, îmi zicea: niciodată, nu suport teatrul! Și vine și clasa a 12-a, iar Isadora îmi zice: eu dau la Teatru. Te rog să mă pregătești tu”, a mărturisit actrița.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Maia Morgenstern va fi bunică! Cabiria Morgenstern este însărcinată. Cum arată burtica de gravidă și ce a transmis

Cabiria Morgenstern a devenit mamă pentru prima oară

Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, în vârstă de 26 de ani, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Sarcina acesteia, deși nu a fost un secret, a surprins multă lume. Nașerea nu a fost una ușoară, având nevoie de cezariană de urgență, însă băiețelul, al cărui nume nu îl cunoaștem încă, este sănătos, la fel și mama sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Maia Morgenstern, participare extraordinară în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1

„Miracol. Viață. Mama Cabiria Morgenstern. Tata Ciobanu Adrian. Fiul”, a fost mesajul Maiei Morgenstern pe rețelele de socializare.

Adrian Ciobanu, tatăl nepoțelului Maiei, este actor și are 63 de ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată Tudor Aaron, fiul actorului Claudiu Istodor din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Mama tânărului e Maia Morgenstern

Eva Lea Cabiria este rodul iubirii dintre Maia Morgenstern și actorul Demeter Andraș. Deși nu au fost niciodată căsătoriți, cei doi au avut mereu o relație apropiată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ana Isadora este mezina actriței. S-a născut din mariajul cu medicul Dumitru Bălățeanu, care a durat 14 ani, din 2001 până în 2015. Tânăra a fost atrasă inițial de Psihologie, însă ulterior i-a călcat pe urme mamei sale, conform unei surse.

Citește și: Cum se pronunță corect numele actriței Maia Morgenstern. Actrița a explicat cum i-au greșit oamenii numele și cum trebuie de fapt

Fiul cel mare al actriței este Tudor Aaron Istodor, din relația cu actorul Claudiu Istodor. Acesta este, de asemenea, actor.