Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”

Maia Morgenstern are trei copii: Tudor, Cabiria și Isadora, toți călcând pe urmele părinților și activând în domeniul artistic. Potrivit unei surse, celebra actriță a dorit să îi îndepărteze de lumea teatrului, însă destinul a avut alte planuri.
„Eu am încercat să-i feresc de meseria asta. Tudor, când era mic, a venit și a zis că eu vreau să mă fac albinist. Să se ocupe cu albinele. Am zis că bine. A crescut și a zis, gata, mă fac medic veterinar. Am zis: și mai bine. Și în clasa a 11-a a venit și a zis Teatru.
A venit și Cabiria, care e geniu matematic, olimpică în matematici și științe exacte, și cred că are și geniul pedagogic și, în clasa a 12-a, a zis: vreau la Teatru. Eu asta fac, nu am nevoie de binecuvântare.
Isadora, când era mică, îmi zicea: niciodată, nu suport teatrul! Și vine și clasa a 12-a, iar Isadora îmi zice: eu dau la Teatru. Te rog să mă pregătești tu”, a mărturisit actrița.
Cabiria Morgenstern a devenit mamă pentru prima oară
Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, în vârstă de 26 de ani, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Sarcina acesteia, deși nu a fost un secret, a surprins multă lume. Nașerea nu a fost una ușoară, având nevoie de cezariană de urgență, însă băiețelul, al cărui nume nu îl cunoaștem încă, este sănătos, la fel și mama sa.
„Miracol. Viață. Mama Cabiria Morgenstern. Tata Ciobanu Adrian. Fiul”, a fost mesajul Maiei Morgenstern pe rețelele de socializare.
Adrian Ciobanu, tatăl nepoțelului Maiei, este actor și are 63 de ani.
Eva Lea Cabiria este rodul iubirii dintre Maia Morgenstern și actorul Demeter Andraș. Deși nu au fost niciodată căsătoriți, cei doi au avut mereu o relație apropiată.
Ana Isadora este mezina actriței. S-a născut din mariajul cu medicul Dumitru Bălățeanu, care a durat 14 ani, din 2001 până în 2015. Tânăra a fost atrasă inițial de Psihologie, însă ulterior i-a călcat pe urme mamei sale, conform unei surse.
Fiul cel mare al actriței este Tudor Aaron Istodor, din relația cu actorul Claudiu Istodor. Acesta este, de asemenea, actor.