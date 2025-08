Maia Morgenstern va fi bunică! Cabiria Morgenstern este însărcinată. Cum arată burtica de gravidă și ce a transmis

Cabiria Morgenstern, fiica actriței Maia Morgenstern, va deveni mamă pentru prima dată în doar câteva săptămâni.

Cabiria Morgenstern, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, a anunțat de curând că este însărcinată și urmează să nască.

Cabiria a moștenit pasiunea mamei sale pentru teatru și actorie, fiind o actriță excepțională, cu mai multe proiecte în desfășurare. Tânăra în vârstă de 26 ani a făcut marele anunț pe Instagram acolo unde a postat mai multe imagini cu burtica de gravidă.

Cabiria Morgenstern este însărcinată pentru prima dată

Ea se pregătește să devină mamă pentru prima dată, fiind acum însărcinată în ultimul trimestru și fiind nerăbdătoare să își cunoască bebelușul.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Maia Morgenstern, participare extraordinară în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1

La descrierea imagini cu burtica de gravidă, Cabiria a scris:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Niște update-uri importante pe care nu le-am pus pe internet (decât prin story-uri, dar zic să rămână și aici pe amprenta digitală, pentru posteritate):

1. Sunt (deja foarte) gravidă. În ultimele câteva săptămâni am constatat că mai există persoane din viața mea care nu știau acest lucru.

2. Am dat (și luat!) disertația. Această informație este cu dedicație specială pentru Diana Buluga, pentru că m-a încurajat public aici pe insta și m-a pus în situația fără scăpare de a demonstra că pot :))

3. Cu ultimele forțe de dinainte de expulzie m-am pus pe organizat reprezentații AFCN-istice de Papiloma Party, deci stay tuned căci urmează vești despre când și unde se va relua spectacolul - în București și nu numai!

Citește și: Cum se pronunță corect numele actriței Maia Morgenstern. Actrița a explicat cum i-au greșit oamenii numele și cum trebuie de fapt

PS: acesta nu a fost un maternity shoot. I went there to serve face, dar fotograful n-a ratat ocazia să prindă și burticul. Dar asta a fost acu’ mai bine de o lună - poate două? Sper să fac și un maternity shoot concret, dar momentan mi-e foarte greu să mă împac cu schimbările fizice, foarte rapide și intense în trimestrul 3. Dragi alte mămici, sunt deschisă la sfaturi în acest sens, dacă aveți!”

Fanii Cabiriei au felicitat-o în secțiunea de comentarii, unde i-au transmis cele mai sincere urări. Acestea sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit la noua postare despre sarcină: „Felicitaaari! Multa fericire in rolul de mamica! ”, „o să fii cea mai marfă și punk mămik, ești superbă, trimit luv și pentru tine și prin placentă la bebe”, „Sarcină ușoară și dorințe împlinite!”, „Ești superbaaa!”, „felicitări!!!! să fiți bine”, „Îți doresc să te simți ținută în brațe de viață, chiar și în momentele grele. Să ai încredere în corpul tău, în intuiția ta, în ceea ce știi deja, fără să-ți fi spus nimeni. Ești pregătită. Ești suficientă. Ești deja tot ce are nevoie sufletul mic care vine spre tine ”.

Citește și: Eliza Natanticu, dezvăluire dureroasă după ce ar fi fost la un pas de moarte: „Noroc că am avut-o pe Maia Morgenstern”. Ce a pățit