Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”

Vestea că Marinela Chelaru s-a stins din viață la doar 66 de ani a luat pe toată lumea prin surprindere. Deși a fost apreciată și îndrăgită de public, puțini sunt cei care știu despre cel mai mare regret al actriței.

După o luptă grea cu problemele de sănătate, Marinela Chelaru a murit la doar 66 de ani. Vestea tristă a fost făcută de către o persoană apropiată a regretatei actrițe, chiar pe rețelele sociale.

De-a lungul carierei sale, Marinela Chelaru a cucerit inimile românilor cu talentul memorabil și replicile savuroase. Aceasta a jucat în aproximativ 20 de filme de lung și scurt metraj, iar rolurile interpretate vor rămâne mereu în amintirea celor care au iubit-o.

În ceea ce privește viața personală, actrița a fost întotdeauna sinceră. Marinela Chelaru nu a ezitat să vorbească public despre cel mai mare regret al său.

Cu ce regret a murit Marinela Chelaru

Puțini sunt cei care știu faptul că actrița și-a dorit toată viața să aibă copii, însă nu a reușit să devină mamă. Aceasta și-a dat seama că îi adoră pe cei mici abia după ce a lucrat în învățământ.

Această durere a măcinat-o multă vreme. Deși a fost un subiect delicat pentru ea, Marinela Chelaru a vorbit deschis despre marele său regret.

„Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine”, povestea actrița în urmă cu ceva timp, potrivit cancan.ro.

Marinela Chelaru și-ar fi dorit să facă mai multe investigații pentru a afla de ce nu poate să aibă un copil, însă nu a avut niciodată curajul să descopere adevărul de la medici.

„Nu vreau să fac nicio modificare la viața mea. Dacă Dumnezeu a vrut așa și așa a considerat el că trebuie să se întâmple înseamnă că știe el de ce, inclusiv de ce nu mi-a dat copii. Sora mea are doi copii mari care la rândul lor au și ei copii, dar uite că mie nu mi-a dat Dumnezeu.

Trebuia să fac niște investigații, dar nici eu nu m-am dus să văd care a fost problema. Dacă am văzut că nu pot să am copii pe cale naturală, am zis las-o așa, din păcate nu m-am dus să vad de ce.

Eu fiind educatoare am trăit între femei care se chinuiau foarte mult să aibă copii, cu tratament, și le era destul de rău și nu am vrut să mă duc să mă caut. Dacă Dumnezeu nu mi-a dat așa, n-am mai făcut niciun demers”, a mai povestit ea într-un interviu, conform fanatik.ro.

În ciuda faptului că nu a putut avea un copil, Marinela Chelaru și-a trăit viața cu optimism și zâmbetul pe buze. Aceasta a crezut până în ultima clipă că se va face bine, însă problemele de sănătate i-au adus sfârșitul.