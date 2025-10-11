Marinela Chelaru a murit. Actrița s-a stins din viață la 66 de ani. Cine a dat vestea tristă

Veste tristă în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la vârsta de doar 66 de ani. Anunțul dureros a fost făcut de o apropiată a actriței.

Marinela Chelaru s-a stins din viață în urmă cu puțin timp la vârsta de doar 66 de ani. În ultimii ani, actrița s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Aceasta a ajuns de nenumărate ori pe mâinile medicilor din cauza stărilor de rău.

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

În primăvara acestui an, Marinela Chelaru a fost internată în spital. La o lună de la externare, medicii i-au dat o veste dificilă. Aceasta a fost nevoită să se întoarcă pe patul clinicii medicale, însă a refuzat.

Vestea tristă a fost făcută de o prietenă a actriței pe contul de Facebook, unde a transmis un mesaj emoționant. Cu părere de rău, aceasta a anunțat faptul că Marinela Chelaru s-a stins din viață noaptea trecută.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris o colega a actriței pe rețelele sociale, conform cancan.ro.

Cine a fost Maria Chelaru. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat regretată actriță

Marinela Chelaru s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. Aceasta a suferit patru accidente vasculare cerebrale care i-au afectat stilul de viață și capacitatea de se vindeca complet.

Actrița a trecut și prin multe intervenții chirurgicale. Deși nu se simțea deloc bine, Marinela Chelaru era optimistă și spera că va duce din nou o viață normală.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, povestea Marinela Chelaru în urmă cu ceva timp, conform sursei citate mai sus.

În ciuda problemelor de sănătate pe care le avea, actrița era încrezătoare și spera că o să revină în fața publicului. Un lucru este cert, aceasta a lăsat în urma ei multă durere și roluri pe care nu le vom uita niciodată.

Printre filmele în care a jucat Marinela Chelaru se numără „Atingerea diavolului” (2007), „Frumoasa criminală” (2004), „Restul e tăcere” (2008), „Weekend cu mama” (2009), „Maria” (2003), „Un acoperiș deasupra capului” (2006), „Craii de Curtea Veche” (1995), „La bani, la cap, la oase” (2010) etc.

Actrița a reușit, de-a lungul carierei sale, să aducă zâmbetele pe fețele publicului. Aceasta a fost apreciată și îndrăgită de multe persoane.