Antena Căutare
Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar

Momente emoționante după moartea lui Mircea Lucescu: omagii la spital și stadion, reacția familiei și reperele unei cariere legendare în fotbalul internațional.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 13:42 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 14:08
Galerie
Momente emoționante în fața Spitalului Universitar, acolo unde s-a stins din viață Mircea Lucescu. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a marcat profund istoria fotbalului românesc și internațional. Aceștia au dorit să fie alături de familia îndurerată în aceste clipe grele.

Antrenorul legendar s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani. Din nefericire, acesta petrecuse mai multe zile la secția de Terapie Intensivă, însă starea sa nu a mai putut fi stabilizată.

În fața Spitalului Universitar, dar și la Stadionul Dinamo, au fost aprinse numeroase candele în memoria sa, a relatat Gândul. Tot Gândul.ro a postat și primele imagini de la Spitalul Universitar.

De asemenea, în fața Stadionului Rapid au fost depuse lumânări și flori, un gest simbolic pentru cel care a antrenat echipa giuleșteană între anii 1997 și 2000. Sub conducerea sa, Rapid a obținut trei trofee importante, consolidându-și poziția în fotbalul românesc.

În cursul serii de marți, mai multe personalități din fotbal au venit să-și ia rămas-bun. Printre aceștia s-au numărat Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu, care au aprins lumânări în fața spitalului. Atmosfera a fost una apăsătoare, dar plină de respect pentru o figură emblematică a sportului.

Familia antrenorului trece prin momente extrem de dificile. Răzvan Lucescu a revenit de urgență în țară după ce a aflat că starea de sănătate a tatălui său este critică. Acesta a ajuns în România duminică seară, imediat după meciul echipei sale, PAOK. Fiul fostului selecționer a fost surprins de fotografi la spital și a oferit câteva declarații generale despre situația delicată în care se afla tatăl său.

Familia i-a rămas alături până în ultimele clipe.

Soția lui Mircea Lucescu, Neli, și nepotul său, Matei, au fost de asemenea văzuți părăsind Spitalul Universitar. Cei doi nu au făcut declarații, alegând discreția într-un moment atât de dureros.

Ultima apariție publică a lui „Il Luce” a avut loc chiar înainte de internare. Acesta participase la o conferință de presă și oferise un interviu după partida Turcia–România, demonstrând încă o dată pasiunea sa pentru fotbal, sportul căruia i-a dedicat întreaga viață.

Cariera lui Mircea Lucescu este una impresionantă și greu de egalat. A antrenat echipe de top din Europa, precum Dinamo București, Rapid, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Zenit Sankt Petersburg. La Șahtior, a cunoscut unele dintre cele mai mari succese ale sale, câștigând Cupa UEFA în 2009 și dominând campionatul Ucrainei ani la rând. Stilul său de joc, disciplina impusă și capacitatea de a descoperi și forma jucători tineri l-au transformat într-unul dintre cei mai respectați antrenori din Europa de Est.

De-a lungul carierei, a adunat zeci de trofee și a influențat generații întregi de fotbaliști și antrenori. A fost nu doar un tehnician de excepție, ci și un simbol al devotamentului și profesionalismului.

+12
Mai multe fotografii

Ultimele momente înainte de a ajunge la spital le-a petrecut făcând ceea ce iubea cel mai mult: fotbalul. O viață dedicată complet acestui sport, încheiată cu aceeași pasiune care l-a definit.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x