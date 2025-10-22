Mihaela Botezatu, confesiuni emoționante la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Cum se înțelege cu băieții acestuia

Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, a făcut dezvăluiri emoționante la un an de la moartea regretatului om de afaceri. Mai mult, aceasta a oferit informații și despre relația pe care o are cu băieții lui.

Silviu Prigoană s-a stins din viață în urmă cu aproximativ un an, pe 12 noiembrie 2025, după ce i s-a făcut rău într-un restaurant din Bran. Regretatul om de afaceri a murit din cauza unui infarct, la vârsta de doar 60 de ani.

Fostul politician a lăsat în urma lui o avere impresionantă și patru copii. Honorius și Sivius sunt băieții din căsnicia cu prima soție, Veronica, iar Mihai Maximus și Eduard Gabriel sunt din relația cu Adriana Bahmuțeanu.

La aproape un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu a făcut dezvăluiri emoționante. Văduva omului de afaceri a povestit despre relația deosebită pe care o are cu băieții acestuia.

Cum se înțelege Mihaela Botezatu cu cei patru copii ai lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea lui

Deși tatăl lor nu mai este alături de ei, cei patru băieți au păstrat o legătură specială cu femeia pe care Silviu Prigoană a iubit-o în ultimii ani de viață. Aceștia se înțeleg foarte bine, iar Mihaela Botezatu are mare grijă de ei.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune.

Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere”, a dezvăluit Mihaela Botezatu, potrivit Antena Stars.

De asemenea, văduva lui Silviu Prigoană a ținut să-i transmită un mesaj înduioșător lui Maximus Prigoană care a devenit major pe 17 octombrie.

„Noi toți îi dorim „La mulți ani!”, să fie sănătos și să aibă o viață liniștită”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Cum s-au cunoscut Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu

Povestea de iubire dintre Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu a început după ce regretatul om de afaceri a divorțat de Adriana Bahmuțeanu. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui Marcel Toader.

Aceștia și-au dat seama rapid că sunt suflete pereche. S-au căsătorit în anul 2016, iar de atunci au fost de nedespărțit. Regretatul om de afaceri și partenera lui au păstrat discreția în ceea ce privește viața personală, iar acest lucru i-a ajutat să mențină o căsnicie fericită și liniștită.