Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mihaela Botezatu, confesiuni emoționante la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Cum se înțelege cu băieții acestuia

Mihaela Botezatu, confesiuni emoționante la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Cum se înțelege cu băieții acestuia

Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, a făcut dezvăluiri emoționante la un an de la moartea regretatului om de afaceri. Mai mult, aceasta a oferit informații și despre relația pe care o are cu băieții lui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 11:17 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:02
Galerie
Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, a făcut dezvăluiri emoționante la un an de la moartea regretatului om de afaceri | Antena 1

Silviu Prigoană s-a stins din viață în urmă cu aproximativ un an, pe 12 noiembrie 2025, după ce i s-a făcut rău într-un restaurant din Bran. Regretatul om de afaceri a murit din cauza unui infarct, la vârsta de doar 60 de ani.

Fostul politician a lăsat în urma lui o avere impresionantă și patru copii. Honorius și Sivius sunt băieții din căsnicia cu prima soție, Veronica, iar Mihai Maximus și Eduard Gabriel sunt din relația cu Adriana Bahmuțeanu.

Citește și: Cum a fost surprinsă Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, la mormântul soțului ei. Cum arată locul de veci la șapte luni

La aproape un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu a făcut dezvăluiri emoționante. Văduva omului de afaceri a povestit despre relația deosebită pe care o are cu băieții acestuia.

Articolul continuă după reclamă

Cum se înțelege Mihaela Botezatu cu cei patru copii ai lui Silviu Prigoană, la un an de la moartea lui

Deși tatăl lor nu mai este alături de ei, cei patru băieți au păstrat o legătură specială cu femeia pe care Silviu Prigoană a iubit-o în ultimii ani de viață. Aceștia se înțeleg foarte bine, iar Mihaela Botezatu are mare grijă de ei.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune.

Citește și: Mesajul sfâșietor al Mihaelei Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, în urma „scandalului” din presă. Ce a transmis: „Nu mai pot!”

Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere”, a dezvăluit Mihaela Botezatu, potrivit Antena Stars.

De asemenea, văduva lui Silviu Prigoană a ținut să-i transmită un mesaj înduioșător lui Maximus Prigoană care a devenit major pe 17 octombrie.

„Noi toți îi dorim „La mulți ani!”, să fie sănătos și să aibă o viață liniștită”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Cum s-au cunoscut Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu

Povestea de iubire dintre Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu a început după ce regretatul om de afaceri a divorțat de Adriana Bahmuțeanu. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul lui Marcel Toader.

Colaj cu Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană
+10
Mai multe fotografii

Aceștia și-au dat seama rapid că sunt suflete pereche. S-au căsătorit în anul 2016, iar de atunci au fost de nedespărțit. Regretatul om de afaceri și partenera lui au păstrat discreția în ceea ce privește viața personală, iar acest lucru i-a ajutat să mențină o căsnicie fericită și liniștită.

Amelia Noir de la Insula iubirii a trecut prin momente de groază. Spune că trăiește în frică acum... Michele Morrone, surprins în compania unei blonde misterioase în Milano. Ce s-a întâmplat cu românca Bogdana Tancău...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului
Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x