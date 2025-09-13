Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța din Spania: „Viitoarea doamnă Mitoșeru”. Cum arată inelul

Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita, pe Alexandra, în căsătorie. Cei doi se aflau într-o vacanță în Spania, iar prezentatorul TV a profitat de momentul romantic pentru a-i adresa întrebarea.

Alexandra a spus „DA”, iar acum cuplul se pregătește de nuntă. Vezi cum arată inelul de logodnă pe care i l-a dăruit actorul!

Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța din Spania

La aproape șase ani de la divorțul de Noemi, Mihai Mitoșeru se pregătește din nou de nuntă. De câteva luni, prezentatorul TV are o relație cu Alexandra, iar recent a cerut-o în căsătorie, în timpul unei vacanțe în Spania. El a împărtășit vestea cu fanii pe rețelele de socializare, unde au curs felicitările.

Mihai Mitoșeru și iubita lui, Alexandra, se bucură în prezent de o vacanță în Spania. Acolo, prezentatorul TV a surprins-o pe tânără cerând-o în căsătorie, iar ea a spus „DA”. Cei doi au planuri mari de viitor și se pregătesc de nuntă.

Mihai a publicat prima fotografie cu inelul de logodnă dăruit Alexandrei. Bijuteria este elegantă și discretă, iar actorul o numește deja pe iubita lui „viitoarea doamnă Mitoșeru”.

„A spus DA viitoarea Doamnă Mitoșeru”, a scris celebrul actor pe rețelele de socializare.

Cum se înțeleg mama actorului și iubita sa

În urmă cu ceva timp, Mihai Mitoșeru i-a prezentat-o mamei sale pe iubita lui, Alexandra. Camelia Mitoșeru a mărturisit că o place foarte mult și este convinsă că sentimentul este reciproc.

Mai mult, actrița a spus că vorbește zilnic la telefon cu ea, uneori chiar de mai multe ori pe zi, semn că cele două sunt destul de apropiate.

„Mie îmi place foarte mult de ea și cred că și ea mă place pe mine. Chiar vorbim de două, trei ori pe zi, când avem timp. Când nu, o singură dată. Dar vorbim în fiecare zi”, a declarat logodnica lui Mitoșeru, conform Viva.ro.

Cine este și cu ce se ocupă Alexandra

După o perioadă lungă în care a fost singur, Mihai Mitoșeru pare că și-a găsit liniștea alături de o femeie care l-a cucerit prin simplitatea ei. De câteva luni, el trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alexandra, o româncă stabilită în Italia, pe care a întâlnit-o întâmplător într-o cafenea.

„Acum cinci luni ne-am cunoscut, la o cafea. Nu știu ce o fi pus în cafea, la Fiumicino…”, a povestit cu umor Mihai Mitoșeru în cadrul emisiunii „Un show păcătos”.

Deși relația lor este încă la început, Mihai și Alexandra par să fie pe aceeași lungime de undă. Tânăra s-a mutat la el pe 1 iulie, iar prezentatorul spune că totul a evoluat firesc și frumos între ei.

„Dânsa locuiește în Italia și curios că pe 1 iulie se mută la mine. Mama s-a cunoscut cu ea… S-au cunoscut mama cu Alexandra, a venit Alexandra în România în urmă cu o săptămână… Nu vorbește cu mine mama cât vorbește cu Alexandra”, a dezvăluit acum ceva timp.

Alexandra a plecat încă din copilărie în Italia, împreună cu părinții ei, care muncesc și acum acolo. Este divorțată, nu are copii și lucrează ca stewardesă. Deși a locuit mulți ani în străinătate, tânăra s-a adaptat rapid la viața din România și își va continua aici cariera de însoțitoare de bord.

„Am cunoscut, în sfârșit, o fată cum vreau eu, o fată normală, o fată care își dorește ceva de la viață, o fată simplă, frumoasă, fără silicoane, fără botox, fără fițe, fără figuri. Pur și simplu vrea ceva de la viață”, a mai spus Mitoșeru.