Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța din Spania: „Viitoarea doamnă Mitoșeru”. Cum arată inelul

Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța din Spania: „Viitoarea doamnă Mitoșeru”. Cum arată inelul

Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita, pe Alexandra, în căsătorie. Cei doi se aflau într-o vacanță în Spania, iar prezentatorul TV a profitat de momentul romantic pentru a-i adresa întrebarea.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 13:15 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 12:17
Actorul o numește deja pe iubita lui „viitoarea doamnă Mitoșeru”

Alexandra a spus „DA”, iar acum cuplul se pregătește de nuntă. Vezi cum arată inelul de logodnă pe care i l-a dăruit actorul!

Mihai Mitoșeru și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța din Spania

La aproape șase ani de la divorțul de Noemi, Mihai Mitoșeru se pregătește din nou de nuntă. De câteva luni, prezentatorul TV are o relație cu Alexandra, iar recent a cerut-o în căsătorie, în timpul unei vacanțe în Spania. El a împărtășit vestea cu fanii pe rețelele de socializare, unde au curs felicitările.

Mihai Mitoșeru și iubita lui, Alexandra, se bucură în prezent de o vacanță în Spania. Acolo, prezentatorul TV a surprins-o pe tânără cerând-o în căsătorie, iar ea a spus „DA”. Cei doi au planuri mari de viitor și se pregătesc de nuntă.

Articolul continuă după reclamă

Mihai a publicat prima fotografie cu inelul de logodnă dăruit Alexandrei. Bijuteria este elegantă și discretă, iar actorul o numește deja pe iubita lui „viitoarea doamnă Mitoșeru”.

„A spus DA viitoarea Doamnă Mitoșeru”, a scris celebrul actor pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată femeia care l-a cucerit pe Mihai Mitoșeru: „Fără silicoane, fără botox”. Puțini o știu pe noua iubită

Cum se înțeleg mama actorului și iubita sa

În urmă cu ceva timp, Mihai Mitoșeru i-a prezentat-o mamei sale pe iubita lui, Alexandra. Camelia Mitoșeru a mărturisit că o place foarte mult și este convinsă că sentimentul este reciproc.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mai mult, actrița a spus că vorbește zilnic la telefon cu ea, uneori chiar de mai multe ori pe zi, semn că cele două sunt destul de apropiate.

„Mie îmi place foarte mult de ea și cred că și ea mă place pe mine. Chiar vorbim de două, trei ori pe zi, când avem timp. Când nu, o singură dată. Dar vorbim în fiecare zi”, a declarat logodnica lui Mitoșeru, conform Viva.ro.

Cine este și cu ce se ocupă Alexandra

După o perioadă lungă în care a fost singur, Mihai Mitoșeru pare că și-a găsit liniștea alături de o femeie care l-a cucerit prin simplitatea ei. De câteva luni, el trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alexandra, o româncă stabilită în Italia, pe care a întâlnit-o întâmplător într-o cafenea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Acum cinci luni ne-am cunoscut, la o cafea. Nu știu ce o fi pus în cafea, la Fiumicino…”, a povestit cu umor Mihai Mitoșeru în cadrul emisiunii „Un show păcătos”.

Deși relația lor este încă la început, Mihai și Alexandra par să fie pe aceeași lungime de undă. Tânăra s-a mutat la el pe 1 iulie, iar prezentatorul spune că totul a evoluat firesc și frumos între ei.

„Dânsa locuiește în Italia și curios că pe 1 iulie se mută la mine. Mama s-a cunoscut cu ea… S-au cunoscut mama cu Alexandra, a venit Alexandra în România în urmă cu o săptămână… Nu vorbește cu mine mama cât vorbește cu Alexandra”, a dezvăluit acum ceva timp.

Alexandra a plecat încă din copilărie în Italia, împreună cu părinții ei, care muncesc și acum acolo. Este divorțată, nu are copii și lucrează ca stewardesă. Deși a locuit mulți ani în străinătate, tânăra s-a adaptat rapid la viața din România și își va continua aici cariera de însoțitoare de bord.

„Am cunoscut, în sfârșit, o fată cum vreau eu, o fată normală, o fată care își dorește ceva de la viață, o fată simplă, frumoasă, fără silicoane, fără botox, fără fițe, fără figuri. Pur și simplu vrea ceva de la viață”, a mai spus Mitoșeru.

Cât a costat colierul purtat de Kate Middleton la prima apariție regală a toamnei. Semnificația "ascunsă" a bi... Adolescentul italian Carlo Acutis, primul sfânt al generației milenialilor. Cine a fost „influencerul lui Dumnezeu”...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Maria Zardoya, apariție într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu, fără să poarte sutien. Cine e bruneta focoasă
Maria Zardoya, apariție într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu, fără să poarte sutien. Cine e...
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles după aproape doi ani. Detalii de la „ceaiul privat”
Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles după aproape doi ani. Detalii de la „ceaiul privat”
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x