Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision. Ce piesă pregătește și ce spune despre ipostaza de jurat

Mihai Trăistariu nu se dă bătut și vrea să participe încă o dată la Eurovision!

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 17:13 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 12:08
Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision | profimediaimages.ro / Shutterstock

Mihai Trăistariu, artistul român care a făcut istorie în 2006 cu piesa „Tornero” la competiția muzicală internațională Eurovision, a anunțat că se gândește la o nouă participare în ediția care va avea loc în 2026.

Cântărețul a vorbit recent atât despre ipostaza de concurent, mărturisind că are deja o piesă în gând, cât și despre ipostaza de jurat de care îi este foarte dor.

Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision. Ce piesă pregătește și ce spune despre ipostaza de jurat

Într-un interviu recent, Mihai Trăistariu, care a mai încercat aproape an de an să aducă „marele trofeu la București”, a recunoscut că și anul acesta ia în calcul să dea tot ce are mai bun pentru a putea ajunge din nou în marea finală și de ce nu, să câștige marele premiu.

„Am văzut și eu zvonurile că mergem iar la Eurovision. Eu întotdeauna sunt pe fază, nu neapărat pregătit. Aștept să văd o decizie oficială, pentru că și în anii trecuți au mai fost discuții de genul acesta și nu s-a ținut. Dacă se ține, eu am o piesă de acum doi ani, pusă pe pauză, din Finlanda, de la producătorii Vocea Finlandei.

Ei în fiecare an mă întreabă: « Hai, participăm cu ea?! Mergi în vreo țară? » Le-am zis că eu aștept România! Dacă se anunță oficial, într-o lună-două, poate mai fac vreo două-trei piese, văd eu prin ce studiouri” a declarat el pentru Click.

„Eu aș vrea să încerc, să vedem! Anul ăsta, să mă cheme în juriu dacă n-am piesă. Că nu m-au mai chemat de vreo 10 ani. M-au sărit! Zic!”, a mai adăugat Mihai Trăistariu și despre ipostaza de jurat.

România va participa la cea de-a 70-a ediție Eurovision

România se întoarce pe scena Eurovision după doi ani de pauză, iar interesul pentru participare se dovedește a fi unul crescut, dat fiind că și alte persoane publice au anunțat că își doresc să ia parte la unul dintre cel mai urmărit concurs muzical din Europa.

Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura în luna mai la Viena, Austria, acolo unde o mulțime de artiști din întreaga lume sunt așteptați.

„Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori. Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală.

Deoarece participarea la Eurovision este un efort de echipă, am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă. Nu în ultimul rând, apreciem înțelegerea manifestată de European Broadcasting Union, care și-a adaptat invitația adresată Televiziunii Române pentru a reveni în concurs, ținând cont de provocările cu care se confruntă instituția noastră. Este expresia unui interes real pentru prezența României în acest eveniment mondial de televiziune”, a precizat Dan Turturică, directorul Televiziunii Publice, potrivit TVR Info.

Mihai Trăistariu și logo Eurovision 2026 afișat pe o tabletă
+8
Mai multe fotografii

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
