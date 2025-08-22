Antena Căutare
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au anunțat că au devenit părinți. Actrița în vârsta de 21 ani a adoptat o fetiță

Actrița Millie Bobby Brown și soțul ei, Jake Bongiovi, au devenit părinți, la un an după nuntă.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 07:19 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 11:23
Starul de cinema și fiul lui Jon Bon Jovi s-au căsătorit în luna mai 2024, la un an după ce s-au logodit și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. | Profimedia

Millie Bobby Brown, în vârstă de 21 ani, și Jake Bonjovi, în vârstă de 23 ani, au ales să adopte o fetiță, devenind părinți peste noapte.

Millie Bobby Brown și Jake Bonjovi au o fetiță

Celebra actriță din serialul Stranger Things a postat pe contul ei de Instagram un mesaj prin care își anunța urmăritorii că familia lor s-a mărit. Ei nu au specificat care este numele fetiței lor.

Serialul "Stranger Things 3" va avea premiera mondială pe 4 iulie. Netflix a lansat cel mai nou trailer

În mesaj, Millie Bobby Brown a scris: „Vara aceasta am întâmpinat venirea în familia noastră a fiicei noastre pe care am adoptat-o. Suntem mai mult decât fericiți și entuziasmați să pornim în acest nou capitol în liniște și pace, păstrând detalii în privat. Și acum suntem trei. Cu drag, Millie și Jake Bongiovi”.

Starul de cinema și fiul lui Jon Bon Jovi s-au căsătorit în luna mai 2024, la un an după ce s-au logodit și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani.

Nunta lor a fost una exact așa cum au visat, foarte discretă, dar elegantă, iar petrecerea și jurămintele și le-au spus în fața rudelor apropiate, fără să își dorească o nuntă cu sute de invitați.

Jon Bon Jovi este foarte încântat de nora lui și a lăsat să se vadă acest lucru atunci când a fost invitat la The One Show și a vorbit despre relația fiului lui cu Millie Bobby Brown.

„Sunt minunați. Sunt absolut fantastici împreună. A fost o nuntă mică în familie, iar mireasa a arătat superb, iar Jake este cel mai fericit”, a povestit starul.

Millie și Jake Bonjovi locuiesc într-o casă cu o fermă uriașă în Georgia, fiind înconjurați de natură și de multe animale, precum oi, capre, vaci, cai, măgari și 9 câini.

Chiar dacă sunt extrem de tineri și mulți i-au criticat pentru alegerea de a se căsători la o vârstă atât de fragedă, Millie a explicat într-un interviu că ea și Jake au luat această decizie conștienți de promisiunea pe care și-au făcut-o și s-au gândit dinainte la tot ce implică această căsătorie, fiind responsabili pentru relația și bunăstarea lor.

„Am vorbit despre opiniilor noastre politice, despre ce fel de familie ne dorim să construim, în ce fel de casă vrem să locuim, ce fel de relație căutăm și ce fel de cariere ne dorim să urmăm. Este o decizie atât de importantă și voiam să ne asigurăm că luam decizia corectă. Știu că am ales ce trebuie. Întotdeauna m-am simțit în siguranță lângă el”, a dezvăluit faimoasa actriță.

Faptul că a ales să devină mamă acum pare a fi o potrivire perfectă cu programul ei, de vreme ce a încheiat de filmat sezonul 5 și ultimul al serialului Stranger Things în decembrie anul trecut.

