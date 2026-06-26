Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț. Episodul din căsnicie care a marcat-o pe viață

Mirabela Dauer a făcut mărturisiri emoționante despre fostul mariaj și despre abuzurile pe care spune că le-a îndurat. Artista a povestit cum un episod de violență a dus la internarea sa în spital.

Mirabela Dauer a făcut mărturisiri emoționante despre fostul mariaj și despre abuzurile pe care spune că le-a îndurat. Artista a povestit cum un episod de violență a dus la internarea sa în spital. | Hepta

Mirabela Dauer a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, făcând mărturisiri emoționante despre fostul mariaj. Artista a povestit că relația, care la început părea una promițătoare, s-a transformat treptat într-un adevărat coșmar, marcat de abuzuri fizice și emoționale.

Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț

Îndrăgita interpretă a rememorat modul în care fostul său soț a reușit să o cucerească prin atenția și comportamentul său aparent ireproșabil. Potrivit declarațiilor sale, în perioada în care o curta, acesta era extrem de manierat și atent, motiv pentru care a ajuns să creadă că și-a găsit partenerul potrivit.

Mirabela Dauer a mărturisit că și persoane apropiate din lumea televiziunii, precum Tudor Vornicu și Sanda Țăranu, îl cunoșteau pe bărbat și încercaseră să o avertizeze în privința lui. Cu toate acestea, imaginea pe care acesta o afișa la începutul relației a convins-o să facă pasul spre căsătorie.

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Artista spune însă că, după oficializarea mariajului, comportamentul soțului său s-a schimbat radical. Atmosfera din familie a devenit din ce în ce mai tensionată, iar episoadele de agresivitate s-au repetat de-a lungul timpului.

Episodul din căsnicie care a marcat-o pe viață

Potrivit mărturisirilor sale, perioada petrecută în acea căsnicie a fost una extrem de dificilă și a lăsat urme adânci atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Mirabela Dauer susține că a fost victima unor acte repetate de violență, iar unul dintre cele mai grave incidente a dus chiar la internarea sa într-un spital din Constanța.

Artista spune că acel episod a reprezentat momentul decisiv care a dus la destrămarea căsniciei și la divorț.

„Mi-a făcut o curte extraordinară și, la mine, dacă vorbești frumos... Tudor Vornicu, Dumnezeu să-l odihnească, și Sanda Țăranu îmi spuneau: «Bine, bine...», ei cunoscându-l bine. Vorbea prea frumos. Da, dar să știi că nu l-am iubit, dar i-am dăruit un copil. Mai bătută și mai călcată decât mine nu cred că a fost nicio altă femeie. Nimeni nu a fost. A fost un coșmar. Eu eram tumefiată. Ultima oară, de unde s-a și produs divorțul, am fost luată cu salvarea și dusă la spital, în Constanța”, a declarat Mirabela Dauer, potrivit Cancan.

De-a lungul anilor, artista a ales să vorbească foarte rar despre această experiență, preferând să își concentreze atenția asupra carierei și asupra oamenilor care i-au fost alături. Cu toate acestea, mărturisirile sale scot la iveală drama prin care a trecut și impactul pe care acea relație l-a avut asupra vieții sale.

În ciuda suferințelor îndurate, Mirabela Dauer a reușit să își reconstruiască viața și să rămână una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cu o carieră de zeci de ani și sute de melodii iubite de public, cântăreața continuă să urce pe scenă și să fie primită cu aceeași căldură de fanii săi.

Confesiunile sale reprezintă nu doar o pagină dureroasă din trecut, ci și dovada puterii de a merge mai departe după experiențe traumatizante, transformând suferința într-o lecție de viață.