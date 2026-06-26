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Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț. Episodul din căsnicie care a marcat-o pe viață

Mirabela Dauer a făcut mărturisiri emoționante despre fostul mariaj și despre abuzurile pe care spune că le-a îndurat. Artista a povestit cum un episod de violență a dus la internarea sa în spital.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 14:13 | Actualizat Vineri, 26 Iunie 2026, 14:17
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Mirabela Dauer a făcut mărturisiri emoționante despre fostul mariaj și despre abuzurile pe care spune că le-a îndurat. Artista a povestit cum un episod de violență a dus la internarea sa în spital. | Hepta
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Mirabela Dauer a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, făcând mărturisiri emoționante despre fostul mariaj. Artista a povestit că relația, care la început părea una promițătoare, s-a transformat treptat într-un adevărat coșmar, marcat de abuzuri fizice și emoționale.

Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț

Îndrăgita interpretă a rememorat modul în care fostul său soț a reușit să o cucerească prin atenția și comportamentul său aparent ireproșabil. Potrivit declarațiilor sale, în perioada în care o curta, acesta era extrem de manierat și atent, motiv pentru care a ajuns să creadă că și-a găsit partenerul potrivit.

Mirabela Dauer a mărturisit că și persoane apropiate din lumea televiziunii, precum Tudor Vornicu și Sanda Țăranu, îl cunoșteau pe bărbat și încercaseră să o avertizeze în privința lui. Cu toate acestea, imaginea pe care acesta o afișa la începutul relației a convins-o să facă pasul spre căsătorie.

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Artista spune însă că, după oficializarea mariajului, comportamentul soțului său s-a schimbat radical. Atmosfera din familie a devenit din ce în ce mai tensionată, iar episoadele de agresivitate s-au repetat de-a lungul timpului.

Episodul din căsnicie care a marcat-o pe viață

Potrivit mărturisirilor sale, perioada petrecută în acea căsnicie a fost una extrem de dificilă și a lăsat urme adânci atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Mirabela Dauer susține că a fost victima unor acte repetate de violență, iar unul dintre cele mai grave incidente a dus chiar la internarea sa într-un spital din Constanța.

Artista spune că acel episod a reprezentat momentul decisiv care a dus la destrămarea căsniciei și la divorț.

„Mi-a făcut o curte extraordinară și, la mine, dacă vorbești frumos... Tudor Vornicu, Dumnezeu să-l odihnească, și Sanda Țăranu îmi spuneau: «Bine, bine...», ei cunoscându-l bine. Vorbea prea frumos. Da, dar să știi că nu l-am iubit, dar i-am dăruit un copil. Mai bătută și mai călcată decât mine nu cred că a fost nicio altă femeie. Nimeni nu a fost. A fost un coșmar. Eu eram tumefiată. Ultima oară, de unde s-a și produs divorțul, am fost luată cu salvarea și dusă la spital, în Constanța”, a declarat Mirabela Dauer, potrivit Cancan.

De-a lungul anilor, artista a ales să vorbească foarte rar despre această experiență, preferând să își concentreze atenția asupra carierei și asupra oamenilor care i-au fost alături. Cu toate acestea, mărturisirile sale scot la iveală drama prin care a trecut și impactul pe care acea relație l-a avut asupra vieții sale.

În ciuda suferințelor îndurate, Mirabela Dauer a reușit să își reconstruiască viața și să rămână una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cu o carieră de zeci de ani și sute de melodii iubite de public, cântăreața continuă să urce pe scenă și să fie primită cu aceeași căldură de fanii săi.

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Confesiunile sale reprezintă nu doar o pagină dureroasă din trecut, ci și dovada puterii de a merge mai departe după experiențe traumatizante, transformând suferința într-o lecție de viață.

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