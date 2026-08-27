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Schimbare radicală de stil pentru Mirabela Grădinaru. Cum s-a afișat partenera lui Nicușor Dan la întâlnirea cu delegația UNICEF

Mirabela Grădinaru a avut o nouă apariție publică la o întâlnire cu UNICEF. Partenera lui Nicușor Dan a surprins cu o ținută business elegantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 18:23 | Actualizat Joi, 27 August 2026, 18:28
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Schimbare radicală de stil pentru Mirabela Grădinaru. Cum s-a afișat partenera lui Nicușor Dan la întâlnirea cu delegația UNICEF | Hepta
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Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a bifat o nouă apariție publică, iar de această dată alegerea vestimentară a atras atenția.

Schimbare radicală de stil pentru Mirabela Grădinaru

Cunoscută pentru stilul elegant și rafinat pe care îl abordează la evenimentele oficiale, Mirabela a optat pentru o ținută diferită față de cele cu care și-a obișnuit aparițiile publice.

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Partenera președintelui României a fost prezentă la o întâlnire oficială cu o delegație de nivel înalt a UNICEF. Evenimentul a reprezentat un prilej important pentru discuții despre drepturile copiilor, protecția acestora și educație, teme aflate în centrul întâlnirii.

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Totuși, atenția celor prezenți a fost atrasă și de apariția Mirabelei Grădinaru. Dacă la evenimentele anterioare a fost remarcată pentru rochiile elegante, feminine și fluide, de această dată a făcut o schimbare și a ales un look mult mai sobru și mai apropiat de stilul business.

Mirabela Grădinaru a renunțat la rochii pentru un look business

Mirabela Grădinaru a purtat un costum elegant cu pantaloni, o alegere care i-a oferit ținutei o alură modernă și sofisticată. Ansamblul vestimentar s-a potrivit cu atmosfera oficială a evenimentului și cu natura diplomatică a întâlnirii la care a participat.

Alegerea unui costum cu pantaloni marchează o schimbare interesantă în ceea ce privește stilul public al Mirabelei Grădinaru. Până acum, aparițiile sale au fost asociate mai degrabă cu ținute feminine, în special rochii atent alese pentru evenimentele importante.

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De această dată, partenera lui Nicușor Dan a mizat pe un stil business formal, demonstrând că își poate adapta ținutele în funcție de eveniment și de context. Costumul i-a oferit o imagine serioasă, dar în același timp elegantă și actuală.

Apariția vine într-o perioadă în care Mirabela Grădinaru este tot mai prezentă la evenimente oficiale alături de președintele României. Fiecare apariție a sa este atent urmărită, iar alegerile vestimentare au devenit, inevitabil, parte din imaginea publică pe care și-o construiește.

Întâlnirea cu delegația UNICEF a pus în prim-plan teme importante pentru societate, însă apariția Mirabelei a atras și ea atenția. Prin noua alegere vestimentară, aceasta a arătat că poate trece cu ușurință de la eleganța feminină a rochiilor la un stil sobru și profesional, potrivit unui cadru oficial.

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