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Mirela Retegan, mesaj acid despre oamenii care nu ne iubesc: „Fugiți!”. Ce sfat le-a dat celor care trec prin astfel de situații

Mirela Retegan le-a dat un sfat important celor care sunt înconjurați de oameni care nu îi iubesc. Fosta concurentă de la Asia Express - Drumul Mătăsii este de părere că trebuie să fim atenți la oamenii pe care îi avem în jurul nostru.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 08:59 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 09:06
Mirela Retegan le-a dat un sfat important urmăritorilor ei. | Facebook
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Mirela Retegan a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a subliniat cât de important este să fim înconjurați de oameni care ne văd la adevărata valoare. Prezentatoarea este de părere că nu ar trebui să stăm lângă persoane care nu ne iubesc.

Mirela Retegan de la Asia Express a transmis un mesaj important

Fosta concurentă de la Asia Express consideră că oamenii de care ne înconjurăm sunt cei care ne ajută să creștem sau să stagnăm. Din acest motiv este important să fugim de persoanele care nu ne iubesc și să stăm alături de cei care ne prețuiesc.

Mirela Retegan este de părere că lipsa iubirii și a aprecierii declanșează o luptă în interiorul unei persoane, care va ajunge să își consume energia pentru a se apăra de acest sentiment. Așadar, prezentatoarea a concluzionat cât de importantă este energia pe care o emană cei care sunt în jurul nostru.

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Mirela Retegan a participat la Asia Express alături de fiica ei, Maya Sorian

Mirela Retegan și Maya Sorian au format una dintre cele zece echipe curajoase care au participat la Asia Express - Drumul Mătăsii.

Cele două concurente au fost eliminate din competiție în etapa a șaptea și au plecat acasă recunoscătoare pentru experiența de care au avut parte.

Mirela Retegan

Prezentatoarea a dezvăluit că nu și-a dorit inițial să participe la Asia Express, dar la insistențele fiicei sale, a acceptat acest lucru. Pe parcursul competiției, Mirela Retegan a fost plăcut surprinsă de experiența unică și de lecțiile pe care le-a învățat.

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