Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Momente de panică la concertul artistei Mon Laferte din Las Vegas. Cântăreața, atacată pe scenă, a întrerupt spectacolul

Momente de panică la concertul artistei Mon Laferte din Las Vegas. Cântăreața, atacată pe scenă, a întrerupt spectacolul

Momente tensionate în timpul unui concert susținut de Mon Laferte în Statele Unite. Cântăreața a fost lovită de un obiect aruncat din public, iar imaginile în care aceasta este surprinsă în momentul impactului au început să circule pe rețelele de socializare.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 14:00 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 14:15
Artistă lovită în față la un concert | Instagram / yandrygarciaoficial
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Incidentul s-a petrecut joi seară, 5 noiembrie, în timpul concertului susținut de Mon Laferte la Pearl Concert Theater, în cadrul turneului „Femme Fatale Tour”. În timp ce interpreta piesa „Amárrame”, un telefon mobil aruncat din public a lovit-o în zona feței, aproape de ochiul stâng.

Cântăreața a dus imediat mâna la față și a întrerupt momentul artistic. Ulterior, s-a retras în culisele scenei pentru a primi îngrijiri din partea echipei sale. Între timp, spectatorii au reacționat nemulțumiți față de gestul persoanei care a aruncat telefonul, iar aceasta ar fi fost scoasă din sală de agenții de securitate.

Mon Laferte a revenit pe scenă după incident

După câteva minute de pauză, artista s-a întors în fața publicului și a continuat concertul. Momentul în care a fost lovită a fost surprins de mai mulți spectatori, iar înregistrările au fost distribuite ulterior pe internet.

Articolul continuă după reclamă

Unul dintre videoclipurile apărute pe Instagram este însoțit de mesajul unei persoane care susține că a asistat la întreaga scenă. Aceasta a povestit că artista a părăsit scena pentru scurt timp, însă a revenit și și-a continuat spectacolul.

Ce a transmis artista după incident

La o zi după incident, Mon Laferte a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a liniștit fanii și a confirmat că se simte bine. Cântăreața a precizat că nu crede că femeia care a aruncat telefonul a intenționat să o rănească, însă le-a cerut spectatorilor să nu mai arunce obiecte pe scenă.

+1
Mai multe fotografii

Totodată, Mon Laferte a anunțat că își va continua programul concertelor din Statele Unite, urmând să se întâlnească cu fanii la Kia Forum, în Los Angeles.

Cine este românca din spatele machiajului Angelinei Jolie. Andreea Ali locuiește la Paris și lucrează cu vedete internaț...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro 15.000 de lei de la stat pentru românii cu panouri fotovoltaice. Înscrierile încep pe 20 noiembrie 15.000 de lei de la stat pentru românii cu panouri fotovoltaice. Înscrierile încep pe 20 noiembrie
Observatornews.ro Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Cine este românca din spatele machiajului Angelinei Jolie. Andreea Ali locuiește la Paris și lucrează cu vedete internaționale
Cine este românca din spatele machiajului Angelinei Jolie. Andreea Ali locuiește la Paris și lucrează cu vedete...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani! Cum s-a schimbat Oana Vincu, solista formației. Cu ce se ocupă ceilalți membri
Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani! Cum s-a schimbat Oana Vincu, solista formației. Cu ce se ocupă ceilalți...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x