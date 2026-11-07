Momente de panică la concertul artistei Mon Laferte din Las Vegas. Cântăreața, atacată pe scenă, a întrerupt spectacolul

Momente tensionate în timpul unui concert susținut de Mon Laferte în Statele Unite. Cântăreața a fost lovită de un obiect aruncat din public, iar imaginile în care aceasta este surprinsă în momentul impactului au început să circule pe rețelele de socializare.

Incidentul s-a petrecut joi seară, 5 noiembrie, în timpul concertului susținut de Mon Laferte la Pearl Concert Theater, în cadrul turneului „Femme Fatale Tour”. În timp ce interpreta piesa „Amárrame”, un telefon mobil aruncat din public a lovit-o în zona feței, aproape de ochiul stâng.

Cântăreața a dus imediat mâna la față și a întrerupt momentul artistic. Ulterior, s-a retras în culisele scenei pentru a primi îngrijiri din partea echipei sale. Între timp, spectatorii au reacționat nemulțumiți față de gestul persoanei care a aruncat telefonul, iar aceasta ar fi fost scoasă din sală de agenții de securitate.

Mon Laferte a revenit pe scenă după incident

După câteva minute de pauză, artista s-a întors în fața publicului și a continuat concertul. Momentul în care a fost lovită a fost surprins de mai mulți spectatori, iar înregistrările au fost distribuite ulterior pe internet.

Articolul continuă după reclamă

Unul dintre videoclipurile apărute pe Instagram este însoțit de mesajul unei persoane care susține că a asistat la întreaga scenă. Aceasta a povestit că artista a părăsit scena pentru scurt timp, însă a revenit și și-a continuat spectacolul.

Ce a transmis artista după incident

La o zi după incident, Mon Laferte a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a liniștit fanii și a confirmat că se simte bine. Cântăreața a precizat că nu crede că femeia care a aruncat telefonul a intenționat să o rănească, însă le-a cerut spectatorilor să nu mai arunce obiecte pe scenă.

Totodată, Mon Laferte a anunțat că își va continua programul concertelor din Statele Unite, urmând să se întâlnească cu fanii la Kia Forum, în Los Angeles.