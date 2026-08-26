Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Monica Anghel, transformare uluitoare după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce face acum pentru a-și păstra silueta de invidiat

Monica Anghel, transformare uluitoare după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce face acum pentru a-și păstra silueta de invidiat

Monica Anghel a slăbit aproximativ 40 de kilograme și și-a schimbat radical stilul de viață. Ce mănâncă artista și cum reușește să își mențină silueta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 21:01 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 21:07
Galerie
Monica Anghel, transformare uluitoare după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce face acum pentru a-și păstra silueta de invidiat | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Monica Anghel a reușit să treacă printr-o transformare fizică de-a dreptul impresionantă. Artista a slăbit aproximativ 40 de kilograme, iar schimbarea sa a fost una vizibilă. Vedeta nu s-a oprit însă la rezultatul obținut, ci a continuat să facă schimbări importante în stilul de viață pentru a-și menține greutatea.

Monica Anghel, transformare uluitoare după ce a slăbit 40 de kilograme

Cântăreața a povestit că a făcut și un pas important în ceea ce privește pasiunea sa pentru sport. Monica Anghel a devenit instructor de fitness, iar mișcarea a ajuns să facă parte constant din rutina sa. Pentru artistă, transformarea nu a însemnat doar pierderea kilogramelor, ci și adoptarea unui stil de viață diferit.

Monica Anghel a explicat că nu a luat decizia de a slăbi pentru că cineva i-ar fi cerut acest lucru, ci pentru că și-a dorit personal să își schimbe obiceiurile alimentare. Artista susține că, în timp, s-a dezobișnuit de anumite combinații alimentare și a învățat să fie atentă atât la ceea ce consumă, cât și la cantități.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Monica Anghel, imaginea în ipostaze tandre alături de soțul ei. Cum s-a afișat cei doi pe rețelele de socializare

„Eu nu am slăbit niciodată pentru că mi-a zis cineva. Eu nu mai mănânc combinații, nu mai îmi plac, m-am dezobișnuit. Dar mănânc carne, mănânc pește, mănânc ouă, mănânc brânză, mănânc salate. Câteodată îmi fac o salată din orez sălbatic, cu ton, cu mentă, cu lămâie. Este importantă și cantitatea”, a spus vedeta, conform Cancan.

Artista nu își interzice complet micile plăceri culinare. Monica a recunoscut că se mai întâmplă să mănânce și ceva dulce, însă încearcă să facă acest lucru conștient și să nu transforme pofta într-un obicei.

Ce face acum pentru a-și păstra silueta de invidiat

„Mi se mai întâmplă câteodată să mai mănânc un dulce. Doar că trebuie să fiu foarte convinsă că atunci când se întâmplă asta trebuie să mănânc ceva dulce. Atunci când mi-e poftă de ceva dulce, mănânc în prima zi un măr. Cel mai mult îmi plac merele românești, ionatane, sunt cele mai bune”, a mai povestit Monica Anghel.

În zilele în care nu are un program foarte aglomerat, vedeta preferă să își pregătească singură mesele. Gătitul acasă îi permite să fie mai atentă la ingredientele folosite și la cantitatea de mâncare pe care o consumă.

Pe lângă alimentație, sportul joacă un rol important în noul stil de viață adoptat de artistă. Faptul că a devenit instructor de fitness i-a oferit și mai multă motivație să păstreze mișcarea în rutina sa.

+5
Mai multe fotografii

Transformarea Monicăi Anghel demonstrează că schimbările importante nu se rezumă doar la numărul de kilograme pierdute. Artista a ales să își schimbe obiceiurile și să acorde mai multă atenție alimentației și activității fizice, pentru a putea păstra rezultatele pe termen lung.

Noul loc de muncă al lui Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Din ce își câștigă banii acum... Ilinca Simion, imagine rară alături de fiul ei. Ce mesaj neașteptat i-a transmis soția liderului AUR...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express
Observatornews.ro Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul" Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul"
Antena 3 Via Carpatia, autostrada-mamut de 3.000 de km va traversa și România. Coridorul rutier leagă 7 țări europene și ajunge până la Istanbul Via Carpatia, autostrada-mamut de 3.000 de km va traversa și România. Coridorul rutier leagă 7 țări europene și ajunge până la Istanbul
SpyNews ANM, avertizare de ultimă oră. Furtuni puternice, vijelii și descărcări electrice în mai multe zone ANM, avertizare de ultimă oră. Furtuni puternice, vijelii și descărcări electrice în mai multe zone
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Noul loc de muncă al lui Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Din ce își câștigă banii acum
Noul loc de muncă al lui Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Din ce își câștigă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cât costă cazarea în garsonierele lui Mihai Trăistariu de pe litoral la final de vară. Care e prețul pentru luna septembrie
Cât costă cazarea în garsonierele lui Mihai Trăistariu de pe litoral la final de vară. Care e prețul pentru...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar
Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Nicușor Dan, anunțul momentului despre TVA! Președintele a promulgat legea care schimbă regulile
Nicușor Dan, anunțul momentului despre TVA! Președintele a promulgat legea care schimbă regulile BZI
Reportaj. Ultimii mineri din Valea Jiului, la 500 de metri sub pământ: „Muncim pentru mai puțin de 3.000 de lei”
Reportaj. Ultimii mineri din Valea Jiului, la 500 de metri sub pământ: „Muncim pentru mai puțin de 3.000 de lei” Jurnalul
Horoscopul BANILOR: Ce zodie face un SALT URIAȘ pe 26 august
Horoscopul BANILOR: Ce zodie face un SALT URIAȘ pe 26 august Kudika
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere Redactia.ro
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x