Monica Anghel a slăbit aproximativ 40 de kilograme și și-a schimbat radical stilul de viață. Ce mănâncă artista și cum reușește să își mențină silueta.

Monica Anghel, transformare uluitoare după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce face acum pentru a-și păstra silueta de invidiat | Hepta

Monica Anghel a reușit să treacă printr-o transformare fizică de-a dreptul impresionantă. Artista a slăbit aproximativ 40 de kilograme, iar schimbarea sa a fost una vizibilă. Vedeta nu s-a oprit însă la rezultatul obținut, ci a continuat să facă schimbări importante în stilul de viață pentru a-și menține greutatea.

Monica Anghel, transformare uluitoare după ce a slăbit 40 de kilograme

Cântăreața a povestit că a făcut și un pas important în ceea ce privește pasiunea sa pentru sport. Monica Anghel a devenit instructor de fitness, iar mișcarea a ajuns să facă parte constant din rutina sa. Pentru artistă, transformarea nu a însemnat doar pierderea kilogramelor, ci și adoptarea unui stil de viață diferit.

Monica Anghel a explicat că nu a luat decizia de a slăbi pentru că cineva i-ar fi cerut acest lucru, ci pentru că și-a dorit personal să își schimbe obiceiurile alimentare. Artista susține că, în timp, s-a dezobișnuit de anumite combinații alimentare și a învățat să fie atentă atât la ceea ce consumă, cât și la cantități.

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„Eu nu am slăbit niciodată pentru că mi-a zis cineva. Eu nu mai mănânc combinații, nu mai îmi plac, m-am dezobișnuit. Dar mănânc carne, mănânc pește, mănânc ouă, mănânc brânză, mănânc salate. Câteodată îmi fac o salată din orez sălbatic, cu ton, cu mentă, cu lămâie. Este importantă și cantitatea”, a spus vedeta, conform Cancan.

Artista nu își interzice complet micile plăceri culinare. Monica a recunoscut că se mai întâmplă să mănânce și ceva dulce, însă încearcă să facă acest lucru conștient și să nu transforme pofta într-un obicei.

Ce face acum pentru a-și păstra silueta de invidiat

„Mi se mai întâmplă câteodată să mai mănânc un dulce. Doar că trebuie să fiu foarte convinsă că atunci când se întâmplă asta trebuie să mănânc ceva dulce. Atunci când mi-e poftă de ceva dulce, mănânc în prima zi un măr. Cel mai mult îmi plac merele românești, ionatane, sunt cele mai bune”, a mai povestit Monica Anghel.

În zilele în care nu are un program foarte aglomerat, vedeta preferă să își pregătească singură mesele. Gătitul acasă îi permite să fie mai atentă la ingredientele folosite și la cantitatea de mâncare pe care o consumă.

Pe lângă alimentație, sportul joacă un rol important în noul stil de viață adoptat de artistă. Faptul că a devenit instructor de fitness i-a oferit și mai multă motivație să păstreze mișcarea în rutina sa.

Transformarea Monicăi Anghel demonstrează că schimbările importante nu se rezumă doar la numărul de kilograme pierdute. Artista a ales să își schimbe obiceiurile și să acorde mai multă atenție alimentației și activității fizice, pentru a putea păstra rezultatele pe termen lung.