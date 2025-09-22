Monica Belluci și Tim Borton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație

Monica Belluci și Tim Borton s-au despărțit după doi ani de relație. Iată ce mesaj au transmis.

Lumea filmului surprinde din nou cu o despărțire neprevăzută. Este vorba de Monica Belluci și de Tim Borton. Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri timp de doi ani, însă în cursul zilei de vineri au anunțat că s-au despărțit.

Cum și-au anunțat Monica Belluci și Tim Borton despărțirea

După ani de colaborare și prietenie și doi ani de relație, Monica Belluci și Tim Borton au decis să o ia pe drumuri separate.

„Cu mult respect şi afecţiune reciprocă, Monica Bellucci şi Tim Burton au decis să se separe”, au declarat cele două vedete într-un comunicat comun, conform news.ro.

Regizorul american şi vedeta italiană s-au întâlnit la festivalul Lumière din Lyon în 2022. Tim Burton a primit acolo Premiul Lumière din partea Monicăi Bellucci.

„Eu îl iubesc pe Tim. Şi îl respect enorm pe Tim Burton. În primul rând, sunt foarte fericită că l-am cunoscut. Este una dintre acele întâlniri care se întâmplă rar în viaţă”, declara Monica Bellucci pentru revista Marie-Claire.

Relaţia a dus la o colaborare artistică pentru filmul Beetlejuice Beetlejuice, prezentat în deschiderea Festivalului de Film de la Veneţia în 2024.

În această continuare a comediei macabre realizate de Tim Burton în 1988, Monica Bellucci o interpretează pe Delores, o creatură malefică în stilul lui Frankenstein, hotărâtă să se răzbune pe fostul ei soţ Beetlejuice (Michael Keaton).

Beetlejuice Beetlejuice a avut un succes răsunător la box-office-ul nord-american, încasând aproape 300 de milioane de dolari.

Cei doi au apărut împreună în timpul verii, în special în iulie, la festivalul de film de la Giffoni, în sudul Italiei, unde regizorul în vârstă de 67 de ani a prezentat al doilea sezon al serialului Netflix Wednesday, al cărui producător este.

Maestrul goticului american este şi co-regizorul acestei serii inspirate din universul familiei Addams, cel mai mare succes de până acum pentru o serie în limba engleză pe platformă şi a doua cea mai vizionată serie după sezonul 1 din Squid Game.

Într-un interviu publicat la începutul lunii iulie în Le Figaro Magazine, Monica Bellucci, în vârstă de 60 de ani, a vorbit despre ultima sa filmare, un thriller regizat de franţuzoaica Léa Mysius cu Bastien Bouillon, Benoît Magimel şi Hafsia Herzi, adaptat după un roman de Laurent Mauvignier.

Tim Burton a format un cuplu cu actriţa britanică Helena Bonham Carter timp de mai mulți ani, cei doi despărțindu-se în 2014. timp și Helena au împreună doi copii.

Monica Bellucci a fost căsătorită timp de 14 ani cu actorul francez Vincent Cassel, cu care are două fiice.