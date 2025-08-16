Motivul bizar pentru care Leonardo DiCaprio își ascunde fața. Teoria conspirației despre obsesia de a se deghiza

Pe internet circulă teorii conspiraționiste bizare despre adevăratul motiv pentru care Leonardo DiCaprio își ascunde mereu chipul în public.

De-a lungul anilor, DiCaprio a încercat constant să se ascundă de paparazzi | Getty Images

Starul de la Hollywood, în vârstă de 50 de ani, este renumit pentru accesoriile bizare cu care își acoperă fața în public – măști, umbrele și altele – într-o încercare zadarnică de a-și ascunde identitatea.

De ce își acoperă Leonardo DiCaprio mereu fața

După recenta sa apariție la fastuoasa nuntă de la Veneția a lui Lauren Sanchez și Jeff Bezos – unde și-a ferit chipul sub o șapcă – unii fani au început să se întrebe dacă bărbatul din fotografii este, de fapt, Leonardo.

„Ăla nu e el. E o dublură, pun pariu”, a scris un fan pe Instagram, comentând o fotografie cu Leonardo de la nunta plină de vedete.

„Cred că e sosia lui”, a speculat altcineva, în timp ce o altă persoană a scris: „Sigur e el? Adică… își ascunde fața. Poate e altcineva”.

Alții au sugerat că actorul din „Titanic” ar putea ascunde o operație estetică recentă, unul dintre comentarii fiind: „Ce ascunde? Poate un lifting nereușit?”.

Un alt fan s-a întrebat dacă starul din „The Revenant” nu cumva se recuperează după un transplant de păr făcut în secret.

În ciuda acestor teorii trăsnite, Leonardo încerca, probabil, doar să evite camerele și să nu atragă atenția, având în vedere criticile pe care le-a primit pentru faptul că a participat la nuntă.

Actorul, ironizat pe internet și etichetat drept „ipocrit”

Leo, un activist vocal pentru protecția mediului, a fost ironizat pe internet și etichetat drept „ipocrit” pentru prezența la fastuoasa ceremonie, având în vedere nu doar impactul ecologic general al companiei Amazon, ci și faptul că aproximativ 90 de avioane private au transportat lista de invitați plină de vedete la Veneția pentru căsătoria opulentă.

De-a lungul anilor, DiCaprio a încercat o mulțime de metode neobișnuite pentru a se ascunde de paparazzi.

În 2004, a încercat să scape de fotografi purtând o geacă groasă cu gluga trasă peste cap și o șapcă. În 2013, a mers din nou sub acoperire, purtând de această dată o mască venețiană tradițională, în timp ce se plimba prin Veneția cu o felie de pizza în mână.

Apoi, în 2015, a folosit o umbrelă pentru a se feri de privirile publicului atunci când a ajuns la US Open, în New York.

De multe ori, a încercat să își acopere fața folosind diverse pălării, ochelari de soare, mâinile și chiar telefoane mobile.

Deși Leonardo nu a vorbit niciodată despre motivul pentru care își acoperă constant fața, el a discutat în trecut, într-un interviu pentru Esquire, despre capcanele faimei.

„Uite, dacă nu ești atent în privința faimei, poate să se transforme într-o anxietate socială. E ca și cum te-ai întreba mereu: ce urmează să se întâmple, de unde va sări un fotograf, în ce fel de situație voi fi pus? Încerci să-ți spui că nu e mare lucru, dar nu te obișnuiești niciodată”, a mărturisit el.

Leonardo și Vittoria, întâlnire dublă cu Jeff și Lauren

În ultima vreme, actorul din „Titanic” a revenit la deghizarea lui preferată – o mască sanitară – asemănătoare celor purtate în perioada de vârf a pandemiei de coronavirus.

Săptămâna trecută, a fost surprins purtând una dintre măștile sale preferate, în timp ce se plimba pe plaja din Ibiza alături de iubita sa, Vittoria Ceretti.

Cei doi li s-au alăturat lui Jeff și Lauren pentru o întâlnire dublă, la o cină mediteraneană rafinată, la Amalur Ibiza, relatează Daily Mail.

Ca de obicei, Leo și-a acoperit fața cu o mască medicală, purtând o ținută complet neagră. Între timp, modelul Vittoria a atras privirile cu o fustă neagră fluidă și un top fără mâneci asortat.