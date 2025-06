Andreea Raicu recunoaște că nu a mai ieșit seara din casă timp de două săptămâni, fiind îngrijorată de lucrurile care i se puteau întâmpla. Iată ce a făcut-o pe vedetă să recurgă la un astfel de gest.

Andreea Raicu a trecut recent printr-o experiență dificilă, după ce ura primită în mediul online a ajuns la un nivel neașteptat de mare. Vedeta a mărturisit că s-a temut pentru viața ei, iar timp de două săptămâni a preferat să nu mai iasă în aer liber pe timp de seară, pentru a nu i se întâmpla o tragedie.

Într-un interviu acordat pentru SpyNews.ro, aceasta a dezvăluit care au fost momentele în care s-a simțit cu adevărat în pericol din cauza internauților care i-au lăsat o serie de comentarii deplasate la ultimele postări pe care aceasta le-a făcut în mediul online, recunoscând că nu se aștepta la o astfel de atitudine din partea nimănui.

Motivul pentru care Andreea Raicu nu a mai avut curajul să iasă din casă. Vedeta a crezut că viața ei este în pericol

Deși în ultima vreme Andreea Raicu a fost mult mai activă în mediul online, reacțiile internauților nu au fost tocmai pozitive. Ea a primit o serie de comentarii negative, violente și lipsite de respect, iar, chiar dacă în mod normal evită să le verifice, aceasta a ales să le citească după ce un apropiat i-a sugerat să le șteargă.

„Nu le citesc, nu mă interesează comentariile unor oameni cărora nu le-aș cere niciodată sfatul. Recunosc că nu le citesc; mi s-a întâmplat să citesc în urmă cu câteva zile, atunci când cineva m-a sunat și mi-a spus: ”Cum poți să trăiești cu toate comentariile alea? Trebuie să le ștergi, că nu e ok”. M-am uitat, am rămas extrem de surprinsă și tristă. Nu pentru că am primit niște comentarii extrem de agresive, de violente, de nerespectuoase, știu că nu sunt despre mine, ci despre cei care le-au lăsat acolo”, a povestit Andreea Raicu pentru sursa citată anterior.

„Am fost foarte deranjată să știu că trăiesc într-o lume în care există oameni care își pot exprima părerile în acest mod extrem de agresiv, fără să cunoască un om, sau să arunce cu cuvinte. M-a durut chestia asta”, a mai adăugat aceasta.

Ea a mărturisit că unele dintre cele mai dificile momente au fost atunci când a realizat că îi este teamă să iasă din casă pe timpul serii, chiar dacă nu a primit niciodată amenințări.

„Nu am fost niciodată amenințată sau pusă într-o situație în care să simt nevoia să fac ceva, dar modul agresiv m-a speriat. Trebuie să recunosc că, în perioada în care am fost vocală, eu obișnuiesc să-mi plimb câinele seara, însă au fost două săptămâni în care nu am mai făcut-o. M-am simțit mai în siguranță să stau în casă”, a mai spus Andreea Raicu.

