Neymar şi Bruna Biancardi, părinți pentru a doua oară. Ce nume au ales pentru bebeluș. Primele imagini

Neymar și Bruna Biancardi au anuțat nașterea celui de-al doilea copil. Iată ce nume au ales.

Viața amoroasă a starului brazilian a ținut o mare perioadă primele pagini ale ziarelor. Acesta a fost acuzat de mai multe ori de infidelitate și are copii cu mai multe femei.

Acesta formează un cuplu cu Bruna Biancardi în prezent, iar recent au devenit părinți pentru a doua oară.

Ce nume au ales pentru cel de-al doilea copil Neymar şi Bruna Biancardi

Neymar şi Bruna Biancardi au anunţat, duminică, naşterea celui de-al doilea copil, o fetiță, pe care au numit-o Mel. Ei mai au împreună încă o fetiță, Mavie, care a venit pe lume în octombrie 2023.

„Mel a noastră a sosit pentru a ne face viaţa şi mai dulce! Bine ai venit, fiica mea! Dumnezeu să-ţi binecuvânteze viaţa şi să te izbăvească de tot răul! Suntem fericiţi să trăim acest nou capitol cu tine. Te iubim”, au scris cei doi pe rețelele de socializare.

Câți copii are Neymar

Înainte de a forma un cuplu cu modelul brazilian, care este şi influencer, fotbalistul de la Santos a trăit experiența de părinte, el având un băiat, singurul său fiu, Davi Lucca, născut în august 2011 din relaţia cu Carolina Dantas.

Neymar mai are o a treia fiică, Helena, născută pe 3 iulie 2024, după o scurtă relaţie cu Amanda Kimberly, când fotbalistul şi Bruna Biancardi erau despărţiţi.

La momentul în care Bruna era însărcinată cu prima fetiță, fotbalistul a avut o aventură cu bloggerița Fernanda Campos. Aventura a ajuns în presă, iar starul de la Santos a făcut publică o scrisoare pentru partenera sa. A fost un mesaj de scuze pentru femeia care i-a dăruit zilele trecut încă un copil.

”Ney”, care s-a simțit ”obligat” să facă publică această scrisoare din moment ce aventura era cunoscută tuturor, și-a recunoscut la momentul respectiv greșeala şi îşi reafirma dragostea pentru partenera sa.

Nu pot să justific şi să scuz ceea ce este de nejustificat şi de nescuzat. Nu trebuia să-mi dau seama ce am făcut, dar am nevoie de tine în viaţa noastră. Am văzut cât de expusă erai, cât de mult te durea totul şi cât de mult îţi doreai să fii alături de mine. Am făcut o greşeală. Am greşit. Îndrăznesc să spun că fac greşeli în fiecare zi, pe teren şi în afara lui.

Greşelile mele din viaţa personală, le rezolv acasă, în intimitatea mea, cu familia şi prietenii mei. Toate acestea au afectat una dintre cele mai speciale persoane din viaţa mea. Femeia pe care visez să o am alături de mine, mama copilului meu. A afectat familia ta, care acum este a mea. Afectează intimitatea într-un moment atât de special cum este maternitatea.

Mi-am cerut deja scuze pentru greşelile mele, pentru această expunere inutilă, dar mă simt obligat să vorbesc public. Dacă o chestiune privată devine publică, scuzele trebuie să fie făcute publice. Nu-mi pot imagina viaţa fără tine. Dragostea noastră pentru copilul nostru va fi mai puternică, dragostea noastră reciprocă ne va întări”, declara el.

Postarea a fost însoțită de o imagine cu el și Bruna.