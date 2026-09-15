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Actuala soție a primului soț al Mădălinei Apostol a venit la priveghi. Cele două femei ar fi fost cândva prietene apropiate

Priveghiul Mădălinei Apostol a fost marcat de momente emoționante. Dalia, soția fostului ei partener, a venit cu flori, iar Nick Rădoi a avut nevoie de îngrijiri.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 17:07 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 17:15
Actuala soție a primului soț al Mădălinei Apostol a venit la priveghi. Cele două femei ar fi fost cândva prietene apropiate | Fotografii sursă
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Momente copleșitoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Dalia, soția fostului ei partener, a venit cu flori la căpătâiul vedetei.

Sicriul Mădălinei a fost depus la capelă pentru cei care i-au fost alături de-a lungul vieții. La capela unde este depus sicriul acesteia au ajuns mai multe persoane apropiate, care au vrut să-i aducă un ultim omagiu.

Actuala soție a primului soț al Mădălinei Apostol a venit la priveghi

Printre cei care au venit la priveghi s-a numărat și Dalia, actuala soție a lui George Ilie, fostul soț al Mădălinei Apostol. Cele două femei au fost, în trecut, prietene apropiate, iar prezența Daliei la căpătâiul Mădălinei a fost una încărcată de emoție.

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Dalia a venit cu un buchet de flori, dar și cu o coroană, pentru a-și lua rămas-bun de la cea care i-a fost cândva prietenă apropiată. Soția lui George Ilie a ales o ținută simplă și sobră pentru acest moment. A purtat o pereche de blugi, o bluză neagră și o geacă neagră din piele.

Dalia, alături de familia îndurerată a Mădălinei Apostol

Imaginile surprinse la priveghi arată cât de emoționant a fost momentul revederii dintre Dalia și familia Mădălinei. Soția lui George Ilie a îmbrățișat-o pe mama îndurerată a vedetei și a stat de vorbă cu apropiații acesteia.

Ulterior, Dalia a fost surprinsă discutând și cu cei doi băieți ai Mădălinei Apostol. Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât aceștia sunt copiii pe care Mădălina i-a avut în timpul căsniciei cu George Ilie.

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Dalia a stat de vorbă și cu Nick Rădoi, actualul partener al Mădălinei Apostol, care a făcut un drum lung pentru a ajunge în România și pentru a fi alături de familia acesteia în aceste clipe cumplite.

Nick Rădoi a venit la priveghiul iubitei sale

Nick Rădoi a venit de urgență în țară pentru a participa la priveghi și pentru a fi alături de familia Mădălinei. Pierderea l-a afectat profund, iar oboseala acumulată după drumul lung și lipsa somnului și-au spus cuvântul.

La un moment dat, lui Nick Rădoi i s-a făcut rău și a fost nevoit să plece de la capelă pentru a merge la o farmacie. Milionarul a fost surprins de camerele de filmat în timp ce încerca să își cumpere medicamente pentru tensiune.

„Eu sunt aici să fiu cu familia și să fiu lângă ei în momentele astea grele prin care trec”, a spus Nick Rădoi la intrarea în farmacie.

La ieșire, acesta a explicat că și-a cumpărat pastile pentru tensiune și a recunoscut că trece printr-o perioadă extrem de dificilă.

„Eu niciodată n-aș putea să cred că Mădălina nu există, pentru mine va exista în continuare. E foarte greu pentru mine. Mă iertați, vă rog. Mi-am luat pentru tensiune. Nu prea am dormit și vin după un drum lung”, a declarat Nick Rădoi.

Declarațiile sale au scos la iveală cât de greu îi este să accepte dispariția femeii care i-a fost parteneră. Nick a ținut să fie prezent în aceste momente pentru familia Mădălinei, în ciuda stării sale fizice și emoționale.

Mădălina Apostol va fi înmormântată joi

După zilele de priveghi, familia și apropiații se vor reuni joi pentru înmormântarea Mădălinei Apostol. Va fi momentul în care cei care au iubit-o îi vor spune pentru ultima dată „adio”.

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La căpătâiul Mădălinei au ajuns oameni importanți din viața ei, de la familie și prieteni apropiați până la persoanele care i-au fost alături în diferite etape ale vieții.

Nick Rădoi, copleșit la priveghiul Mădălinei Apostol. I s-a făcut rău și a plecat de urgență la farmacie | VIDEO...
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