Frații Graur au sosit la capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol și au făcut declarații rare despre discuția pe care au avut-o cu partenera de viață a lui Nick Rădoi.

Frații Graur au ajuns la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Ce propunere le făcuse înainte să moară: „Ne-a impresionat” | Captură Antena Stars/ Captură Instagram

Moartea Mădălinei Apostol, partenera de viață a omului de afaceri Nick Rădoi, a provocat numeroase reacții în spațiul public, iar, după dispariția sa, mai multe persoane apropiate sau care au interacționat cu ea și-au amintit de momentele în care au întâlnit-o.

Printre aceste persoane se numără și frații Graur, care și-au făcut apariția la capela unde este depus trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol. Potrivit declarațiilor făcute de aceștia, regretata parteneră de viață a lui Nick Rădoi îi contactase, după ce le-a văzut activitatea în mediul online, și le-a făcut o propunere surprinzătoare.

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Ce declarații au făcut frații Graur despre Mădălina Apostol: „Dorința ei a fost una nobilă”

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Frații Graur au mărturisit că nu o cunoșteau personal pe Mădălina Apostol, însă au fost impresionați de bunătatea ei. Partenera de viață a lui Nick Rădoi îi contactase în urmă cu un an, după ce aflase de cazul Cosminei, dorind să ajute.

Potrivit declarațiilor, Mădălina Apostol le-ar fi făcut o invitație surprinzătoare: să meargă în Mexic împreună cu fetița pentru zece zile. Ulterior, le-a propus să se vadă și în țară, însă, din nefericire, întâlnirea nu a mai avut loc.

„Nu o cunoaștem personal pe Mădălina, singura noastră interacțiune a fost online. Ne-a contactat acum un an, probabil văzând cazurile umanitare pe care le publicăm pe internet și dorința ei a fost să ajute. Ne-a contactat în legătură cu o fetiță, pe care am dus-o la mare, probabil majoritatea o știe, Cosmina. Și ne-a propus să mergem în Mexic, am înțeles că avea o locuință, o ambarcațiune acolo, împreună cu logodnicul ei, Nick Rădoi.

Ne-a spus să venim acolo zece zile în vacanță împreună cu ea, să facă această fetiță fericită. Dorința ei a fost una nobilă. După aceea ne-a sunat, am vorbit video cu ea. Ne-a spus că o să vină și în țară ulterior, să ne întâlnim, dar nu s-a mai întâmplat, pentru că știm ce s-a întâmplat. Și faptul că am înțeles că a venit la tratament. Am venit aici cu niște flori în semn de respect. Dorim condoleanțe familiei. Ne amintim în mod plăcut de ea și, cu siguranță, va rămâne o persoană extrem de plăcută în mintea noastră”, au declarat aceștia pentru Antena Stars.

Frații Graur au avut doar cuvinte de laudă la adresa regretatei Mădălina Apostol, descriind-o ca pe o femeie foarte senină. Ei au mai dezvăluit că aceasta își dorea ca fetița ei să se joace cu Cosmina.

„Mi-a spus că ne vom întâlni (...) Absolut (se angajase să suporte cheltuiala). Ne-a spus că absolut tot ce vom cheltui și ne-a spus că ne va duce prin mai multe locuri să îi cumpere fetiței tot ceea ce își dorește. A fost o femeie foarte senină, atunci când vorbeam cu ea video. Chiar ne-a impresionat dorința ei de bunătate. Și ne spunea că își dorește ca Cosmina să se joace cu fetița ei de zece ani, că au aceeași vârstă. E trist ce s-a întâmplat. Nu știm problemele fiecăruia, ce s-a întâmplat”, au adăugat ei, în interviul pentru Antena Stars.

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