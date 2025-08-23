O tânără din Miami, pusă la zid după ce a recunoscut că poartă corset 23 de ore pe zi: „Ridicolă”. Cum arată

Aleira Avendaño, un model de 33 de ani din Miami, a stârnit numeroase controverse pe internet după ce a mărturisit că poartă corset 23 de ore pe zi pentru a-și menține silueta extremă – o talie de doar 45 de centimetri.

În plus, ea a investit peste 1 milion de dolari în operații estetice, lucru care i-a adus critici dure și comentarii răutăcioase, unii numind-o „ridicolă” sau chiar „stupidă”.

Aleira Avendaño, pusă la zid după ce a recunoscut că poartă corset 23 de ore pe zi

„A fost o investiție majoră: intervenții, tratamente și alimentație sănătoasă. E un angajament uriaș. Sincer, corpul meu ar trebui asigurat”, a declarat Avendaño pentru NeedToKnow, publicație citată de nypost.com.

Pe lângă cheltuielile pentru menținerea taliei de viespe, Aleira a investit peste 638.000 de dolari în șapte operații la sâni, cinci rinoplastii, implanturi fesiere și un zâmbet complet nou.

Însă imaginea spectaculoasă are un preț care depășește banii. „Nu e doar rezultatul muncii, este adesea dureros din punct de vedere fizic”, a mărturisit ea.

Corsetele purtate zilnic i-au determinat organele interne se „mute” și să se „adapteze” de-a lungul timpului.

Și dacă durerile par cea mai mare problemă, Aleira mărturisește că adevărata provocare este garderoba. „Îmi este foarte greu să îmi găsesc haine. Nimic nu se potrivește. Am șolduri late în mod natural și o talie extrem de îngustă, așa că toate hainele trebuie făcute la comandă”, a explicat profesoara de yoga.

Aleira nu regretă operațiile sau banii investiți

Deși este frecvent criticată pentru formele sale extreme, Aleira nu are niciun regret. „Nu îmi lipsește deloc corpul de dinainte. Oamenii reacționează în moduri diferite: unii mă urmăresc, unii se simt intimidați, alții mă admiră sau spun că am un corp ieșit din comun”, a mai spus ea.

Pe Instagram, unde are peste 1,1 milioane de urmăritori, bruneta atrage atenția prin rutina ei atipică. Iar când vine vorba de bărbați? „Nu se mai satură de formele mele exotice”, spune ea cu mândrie. „Îmi place. Sunt unică acum”.

Dar focoasa brunetă îi îndeamnă pe cei care vor să o imite să fie precauți. Ea recomandă să înceapă prin a purta corsetul doar șase ore pe zi, apoi să mărească treptat durata, cu câte două ore pe săptămână.

Avendaño se pregătește să lanseze o linie proprie de corsete și lenjerie modelatoare, astfel încât „oamenii din întreaga lume să poată obține o siluetă similară, cu timp și disciplină”.

Aleira nu le recomandă adolescentelor să recurgă la operații estetice

Deși este mulțumită de corpul ei, Aleira nu le recomandă adolescentelor să recurgă la operații estetice dacă nu sunt mulțumite de felul în care arată, deoarece „există alte priorități”.

Unii o numesc deja „Barbie Latina”, datorită numeroaselor operații estetice prin care a trecut pentru a atinge perfecțiunea, însă Aleira Avendaño susține că nu își dorește doar să promoveze frumusețea, ci și inteligența femeilor.

Modelul venezuelean spune că pentru ea perfecțiunea înseamnă nu doar frumusețe, ci și inteligență și puterea de a face multe lucruri.

Deși și-a sculptat prin operații sânii, nasul, buzele și posteriorul, talia rămâne detaliul care atrage cel mai mult atenția, deoarece măsoară doar 45 de centimetri.