Oana și Vlad Gherman au împlinit un an de la cununia civilă. Ce mesaj emoționant i-a transmis actorul soției sale

Oana și Vlad Gherman, actorii din Lia – soția soțului meu, au sărbătorit un an de la cununia civilă în urmă cu puțin timp.

Cei doi actori se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața lor, având acum mai mult timp de petrecut unul cu altul după încheierea filmărilor pentru Lia – soția soțului meu.

Oana și Vlad Gherman la ceas aniversar

Oana și Vlad nici măcar nu și-au dat seama când a zburat un an de la cununia civilă, momentul emoționant în care au zis DA unei vieți împreună, fiind pregătiți să treacă prin toate ținându-se de mână.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Oana Moșneagu rupe tăcerea despre relația dintre soțul său și Cristina Ciobănașu. Ce a îngrozit-o la începutul relației

De ziua lor, Vlad Gherman a postat un video superb cu ei doi, extrem de emoționați în ziua cununiei civile. La descriere, actorul a adăugat un mesaj emoționant pentru soția lui.

„A trecut un an de când ai devenit doamna Gherman și a fost cel mai emoționant moment al nostru de până atunci. Fie vorba între noi, am plâns puțin amândoi când am depus și actele pentru cununia civilă🤣 (ăștia suntem noi❤️)

M-am uitat acum la ce editam pentru postarea asta și am retrăit cu zâmbetul pe buze fiecare secundă trăită în ziua de 6 aprilie 2024. Te iubesc, Gherman! 😍 ”

Postarea a strâns rapid peste 20.000 aprecieri, iar fanii i-au copleșit cu complimente în secțiunea de comentarii.

În noul video postat, soții Gherman le-au arătat fanilor lor și imagini cu rudele și invitații lor la cununia civilă, cu momente de la masa de după, când Oana și Vlad au stat lipiți unul de altul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum și-a sărbătorit Vlad Gherman ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a actorului

De când au luat o pauză de la proiectele lor în actorie, Vlad și Oana se ocupă mai mult de sănătatea lor și au postat recent că s-au reapucat de sport. De asemenea, cei doi continuă să aibă mai multe campanii cu diferite branduri și reușesc să posteze materiale amuzante, pe placul internauților.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează un cuplu de peste trei ani, iar în 2024 cei doi și-au unit destinele într- ceremonie deosebită la care au participat mai mulți artiști autohtoni.

Recent, actrița a vorbit despre începutul relației lor și chiar despre prima oară când s-au văzut, timp în care Vlad era într-o relație cu Cristina Ciobănașu.

Cei doi s-au întâlnit prima oară la castingul pentru serialul Fructul Oprit. La momentul respectiv, Vlad Gherman era într-o relație serioasă cu Cristina Ciobănașu de zece ani.

Oana Moșneagu a dezvăluit că la respectivul casting nu cunoștea detalii despre relația actualului său soț. Cu toate acestea, admira cuplul care era în atenția presei la vremea aceea.

Și iată că viața le-a rezervate surprize și cei doi aactori au ajuns să formeze acum o familie frumoasă.

Pentru a sărbători cum se cuvine această aniversare, Oana și Vlad Gherman au plecat într-o escapadă la munte.

Citește și: Vlad Gherman a împlinit 32 de ani. Ce urare emoționantă i-a făcut Oana Moșneagu: „fiecare pas și efort”