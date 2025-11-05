Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta

Antena Căutare
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, iar motivul a fost unul ce a înfuriat-o pe vedetă. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost motivul.

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 15:47 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 18:02
Descoperă de ce a venit poliția acasă la Oana Roman | Antena 1

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, însă se pare că acest lucru nu a ferit-o de problemele cu oamenii legii. Recent, poliția a venit la ușa vedetei și aceasta a fost nevoită să dea socoteală.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a declarat Oana Roman la scurt timp după incident, dar și care a fost motivul unei astfel de vizite.

Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta

Recent, vedeta a trăit o surpriză de proporții atunci când s-a trezit cu poliția la ușă, ca urmare a unei plângeri. Oana Roman s-a înfuriat la culme și a spus că respectiva plângere făcută la adresa ei este una neîntemeiată. Totul ar fi pornit, de fapt, de la faptul că Luna, câinele său, a fătat în mod ilegal.

Citește și: Cum a reacționat Oana Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml la terasă: „A luat-o lumea razna”

„Da, m-am trezit cu poliția la ușă. Când Luna a făcut pui, exista niște oameni cu probleme pe internet, care și-au făcut un grup al cărui scop este să mă înjure pe mine și pe alții, dar în principal pe mine. În acel moment, acolo au început să dezbată faptul că ei sunt siguri că eu am făcut o montă ilegală, aceasta fiind o infracțiune. Spuneau că eu nu am acte... și mi-au făcut o plângere la poliției pentru montă ilegală. Din toată lumea care își bate joc de câini în țara aceasta, pe mine m-au găsit”, a declarat Oana Roman pentru spynews.ro.

Pentru cei care nu știu, legislația din România interzice înmulțirea câinilor care nu au pedigree și acte care să dovedească acest lucru.

După ce poliția a venit la ușa ei și a cerut actele doveditoare, vedeta a făcut ce i s-a cerut, însă ulterior a răbufnit în mediul online.

„M-am trezit cu poliția la ușă, care a venit să verifice pedigree-ul și actele câinelui. Bineînțeles că s-au convins că nu era, evident, nicio problemă. Le-am spus și eu faptul că în zona în care eu locuiesc sunt foarte mulți oameni care țin câini în lanțuri, îi bat, îi abuzează, și am întrebat dacă m-au găsit tocmai pe mine. Aceștia mi-au spus că ei nu intervin decât dacă li se face sesizare. La mine s-a făcut o sesizare, bineînțeles că numele meu... sună bine, și ce și-au spus ei, să vină să verifice”, a mai spus vedeta.

Se pare că totuși câinele vedetei are pedigree dovedit cu acte în regulă, așa că Oana Roman nu a fost trasă la răspundere.

