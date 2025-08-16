Obiceiurile alimentare ciudate ale Regelui Charles. Cum preferă ouăle, ce mănâncă la prânz și care este băutura sa preferată

Regele Charles al III-lea, asemenea multor britanici, poate fi considerat un gurmand pretențios.

De fapt, potrivit YouGov, doi din cinci britanici se consideră mofturoși la mâncare, însă gusturile regelui sunt, probabil, unice prin rafinamentul lor regal.

Obiceiurile alimentare ciudate ale Regelui Charles

Se spune însă că Charles are talentul de a transforma preparate simple în adevărate delicatese, adaptate gustului său.

În bestsellerul său despre istoria servitorilor regali – „Yes Ma’am” – Tom Quinn scrie că monarhul are o preferință extrem de precisă privind modul în care îi sunt gătite ouăle pentru ceaiul de după-amiază.

Quinn a scris: „Nu și-a gătit niciodată singur ouăle și brioșele englezești. La fel ca mulți alții, Charles este pretențios când vine vorba de ouă, iar pentru că acestea sunt greu de gătit perfect, cere să i se pregătească șase, astfel încât măcar două să fie exact pe gustul lui”.

Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că, dacă Charles și-ar savura ouăle și brioșele în fiecare după-amiază, bucătăria regală ar folosi în medie 42 de ouă pe săptămână pentru a-i oferi suveranului ouăle perfecte.

Totuși, familia regală a negat în trecut acuzația potrivit căreia regele ar solicita să i se gătească mai multe ouă deodată.

Care este cocktailul preferat al regelui și cum obișnuieste să-l bea

Se pare însă că Charles nu este pretențios doar în privința modului în care îi sunt gătite ouăle.

În biografia regală „The Palace Papers”, Tina Brown, apropiată a cercurilor regale, afirmă că regele călătorea cu un martini preparat în prealabil atunci când participa la dineuri.

„Spre deosebire de regină, care mânca întotdeauna ce i se servea, prințul își comunica dinainte preferințele culinare și, uneori, sosea la cină însoțit de ofițerul său de protecție, care aducea un martini preparat în prealabil, gata să fie înmânat majordomului și servit în propriul său pahar”, a scris Brown, conform Daily Mail.

Masa de prânz, o jumătate de avocado

Dincolo de ouă și martini, Charles are și alte obiceiuri alimentare interesante. Până acum câțiva ani, regele era cunoscut pentru obiceiul de a sări peste prânz. Totuși, la insistențele reginei Camilla și ale medicilor, Charles a început să includă în programul său o masă de prânz, constând într-o jumătate de avocado.

De asemenea, Charles înlocuiește ocazional carnea cu o dietă pe bază de plante pentru a-și reduce amprenta de carbon. Într-un interviu pentru BBC în 2021, el a declarat: „De ani de zile nu mănânc carne și pește două zile pe săptămână și nu consum produse lactate o zi pe săptămână”.

Regele apreciază, de asemenea, reinterpretările ingenioase ale preparatelor clasice. Aceste variante noi ale preparatelor populare folosesc adesea carne de vânat, cunoscută drept una dintre preferatele membrilor familiei regale.

În 2018, într-un număr al revistei „Country Life”, Charles a dezvăluit că a creat un „coq au vin” cu potârniche și o musaca cu potârniche, pe care o numește „groussaka”. Revista a prezentat și rețeta sa preferată – plăcinta „crumble” cu fazan.

De asemenea, Charles renunță la ceaiul tradițional English Breakfast, preferând să bea ceai Darjeeling cu miere și lapte. Se pare că nu doar mâncarea îl face pe rege să fie considerat pretențios.

Potrivit Tinei Brown, când merge în vizită la prieteni, Charles este însoțit de un camion plin cu mobilierul său.

„Când călătorea pentru a sta în casele de la țară ale prietenilor, un camion sosea cu o zi înainte, aducând patul, mobilierul și chiar tablourile lui, pe care valetul său, Michael Fawcett, se asigura că le agăța în dormitorul ce îi fusese alocat, în locul obiectelor gazdei”.