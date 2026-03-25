Olivia Niță este actrița română ce joacă într-un film produs de Morgan Freeman și Kevin Costner

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 10:30 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 15:45
Vedeta deja recunoscută la Hollywood joacă în „The Gray House”, o miniserie internațională. Este regizată de către Roland Joffé. Colaborarea cu Morgan Freeman și Kevin Costner face această producție cu atât mai interesantă.

Aceasta a fost filmată deja în țara noastră în aprilie – octombrie 2023. Miniseria spune povestea unei rețelele de spionaj care este formată complet din femei. Acestea au avut un rol crucial în timpul Războiului Civil american.

Rolul Oliviei Niță este „Amanda Suggs”. Pe micile ecrane, actrița este o văduvă ce trăiește în Virginia, Richmond și care face parte din înalta societate. „Amanda Suggs” este susținătoarea valorilor Statelor Confederate.

„A fost o experiență minunată și cu totul specială. Amanda este un rol pentru care a trebuit să vorbesc cu accent american sudist. M-am bucurat enorm să lucrez cu Roland Joffé, un regizor ale cărui filme, precum The Mission și The Killing Fields, m-au impresionat profund.

Sunt extrem de recunoscătoare și onorată să fac parte din acest proiect fabulos. Am lucrat cu oameni pe care îi admir și care mi-au devenit prieteni pe parcursul filmărilor”, a mărturisit actrița Olivia Niță, arată acest site.

Acest serial a avut premiera în luna februarie a acestui an. De asemenea, a fost producția ce a deschis Festivalul de Televiziune de la Monte-Carlo. Din distribuție fac parte nume cunoscute în lumea întreagă precum Mary-Louise Parker, Daisy Head, Colin Morgan și Hannah James. Printre actorii români care fac parte din distribuție se află Ștefan Iancu, Ionuț Grama, Bogdan Farcaș și Radu Micu.

Alte nume românești printre aparițiile de la Hollywood

Nu doar actorii s-au făcut remarcați peste hotare, ci și scenografii. Adrian Curelea și Oana Păunescu sunt numele ce au ajutat la crearea costumelor și a scenografiei. Coloana sonoră a producției care a avut deja premiera include piese ale artiștilor precum Willie Nelson, Jon Bon Jovi și îndrăgita Shania Twain.

Olivia Niță, actrița de origine română se află deja la cel de-al treilea proiect internațional din cariera sa. A apărut până acum în „The Mallorca Files”, dar și în „Comrade Detective”.

Olivia Niță are dublă cetățenie, română și britanică. Este născută în București. A mai jucat până acum în producții precum „The Diplomat”, “Casualty”, “The Zero Theorem”, „A Christmas Prince”, printre altele. În acest fel, s-a făcut remarcată la nivel internațional, atât prin proiecte de film cât și prin cele de televiziune.

