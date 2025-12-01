Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O femeie inteligentă”

Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O femeie inteligentă”

Din când în când, actorii sau cei apropiați ai acestora scot la iveală câte o fotografie inedită din copilărie, ori de pe vremea când încă nu intraseră în lumina reflectoarelor. Iată cine este, de fapt, actrița din imagine.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 15:46 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 15:46
Galerie
Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită de români | Instagram

Fotografiile din copilărie poartă în ele inocența, veselia, iubirea, speranța unui viitor, precum și trecutul și prezentul. Sunt o ”hârtiuță” care atestă o viață întreagă.

Mama unei îndrăgite actrițe a publicat o serie de fotografii inedite din copilăria, dar și maturitatea acesteia. Călătoria lor prin viață, umăr lângă umăr arată legătura mamă-fiică.

Citește și: Foto-ghici. Recunoști actorul din imagini? Copilul și-a construit o carieră artistică solidă

Ada Galeș, fotografii inedite din copilărie. Antoneta, mama sa, le-a împărtășit câteva gânduri internauților

Articolul continuă după reclamă

De Sfântul Andrei, Antoneta, mama Adei Galeș, a postat o serie de fotografii care i-au înduioșat pe internauți. Fosta concurentă America Express a avut un mesaj pentru fiica sa de ziua onomastică.

„Când am născut-o pe Ada, am știut instinctiv cum să am grijă de ea: ce e sănătos, ce e bine, ce o ajută să crească.

Cu mine… a fost mai complicat. Mi-a luat timp să învăț să-mi ofer aceeași grijă fizică, emoțională și mentală. Dar am învățat-o în timp.

Citește și: Cine e și cum arată iubitul Adei Galeș de la Asia Express. Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste

Azi, de Sfântul Andrei, mă uit la Ada și văd o femeie inteligentă, puternică și prezentă în viața ei.

Și-mi dau seama că multe dintre lucrurile pe care eu le-am învățat greu, ea le-a învățat repede, exact cum mi-am dorit când am început să scriu pe blog: ca femeile tinere să învețe mai devreme grija de sine.

La mulți ani fericiți, @adagales. Și la mulți ani fericiți tuturor celor care poartă acest nume”, a scris Antoneta pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum se simte acum Ada Galeș după cele 4 operații suferite din cauza diagnosticului de cancer

În imaginile postate apar cele două de când Ada avea doar câțiva anișori, până la o vârstă recentă. Bucuria de a fi una în compania celeilalte este vizibilă și, în pas de dans, continuă să lucreze la o relație puternică mamă-fiică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ada Galeș a trecut printr-o perioadă dificilă, luptându-se cu o boală cruntă. A reînvățat să fie recunoscătoare pentru viața sa, să se bucure de iubiea celor din jur, de micile momente, de scenă, de public și nu s-a lăsat învinsă de diagnosticul primit.

Citește și: Ada Galeș, prima reacție după operație. Cum se simte actrița și ce a transmis familiei și celor apropiați

„Am simțit că am ceva pe cerul gurii și m-am dus inițial la stomatolog și ea crescând un pic, deci nu a durut nu nimic și a fost destul de problematic din cauza asta, pentru că toată lumea credea că-i benignă. Am simțit că se dezvoltă ceva ca un papilom. În momentul în care cresc verifici și am hotărât să o scoatem să trimitem la biopsie. A durat ceva biopsia, am aflat că e malign și a început distracția”, a relatat Ada despre perioada în care a fost diagnosticată.

colaj ada și antoneta galeș în copilăria adei și ada galeș la teatru
+8
Mai multe fotografii

Actrița a suferit patru intervenții chirurgicale, iar acum este în recuperare.

Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Antena 3 Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet
SpyNews Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a trecut
Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care...
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi Catine.ro
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani 
Fotografia de colecție cu Maurice Munteanu. Cum arăta juratul The Ticket în urmă cu 29 ani 
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor pentru „gestionarea informațiilor clasificate”. Salariile actualizate
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia Observator
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate MediCOOL
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x