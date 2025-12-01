Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O femeie inteligentă”

Din când în când, actorii sau cei apropiați ai acestora scot la iveală câte o fotografie inedită din copilărie, ori de pe vremea când încă nu intraseră în lumina reflectoarelor. Iată cine este, de fapt, actrița din imagine.

Fotografiile din copilărie poartă în ele inocența, veselia, iubirea, speranța unui viitor, precum și trecutul și prezentul. Sunt o ”hârtiuță” care atestă o viață întreagă.

Mama unei îndrăgite actrițe a publicat o serie de fotografii inedite din copilăria, dar și maturitatea acesteia. Călătoria lor prin viață, umăr lângă umăr arată legătura mamă-fiică.

Ada Galeș, fotografii inedite din copilărie. Antoneta, mama sa, le-a împărtășit câteva gânduri internauților

De Sfântul Andrei, Antoneta, mama Adei Galeș, a postat o serie de fotografii care i-au înduioșat pe internauți. Fosta concurentă America Express a avut un mesaj pentru fiica sa de ziua onomastică.

„Când am născut-o pe Ada, am știut instinctiv cum să am grijă de ea: ce e sănătos, ce e bine, ce o ajută să crească.

Cu mine… a fost mai complicat. Mi-a luat timp să învăț să-mi ofer aceeași grijă fizică, emoțională și mentală. Dar am învățat-o în timp.

Azi, de Sfântul Andrei, mă uit la Ada și văd o femeie inteligentă, puternică și prezentă în viața ei.

Și-mi dau seama că multe dintre lucrurile pe care eu le-am învățat greu, ea le-a învățat repede, exact cum mi-am dorit când am început să scriu pe blog: ca femeile tinere să învețe mai devreme grija de sine.

La mulți ani fericiți, @adagales. Și la mulți ani fericiți tuturor celor care poartă acest nume”, a scris Antoneta pe rețelele de socializare.

În imaginile postate apar cele două de când Ada avea doar câțiva anișori, până la o vârstă recentă. Bucuria de a fi una în compania celeilalte este vizibilă și, în pas de dans, continuă să lucreze la o relație puternică mamă-fiică.

Ada Galeș a trecut printr-o perioadă dificilă, luptându-se cu o boală cruntă. A reînvățat să fie recunoscătoare pentru viața sa, să se bucure de iubiea celor din jur, de micile momente, de scenă, de public și nu s-a lăsat învinsă de diagnosticul primit.

„Am simțit că am ceva pe cerul gurii și m-am dus inițial la stomatolog și ea crescând un pic, deci nu a durut nu nimic și a fost destul de problematic din cauza asta, pentru că toată lumea credea că-i benignă. Am simțit că se dezvoltă ceva ca un papilom. În momentul în care cresc verifici și am hotărât să o scoatem să trimitem la biopsie. A durat ceva biopsia, am aflat că e malign și a început distracția”, a relatat Ada despre perioada în care a fost diagnosticată.

Actrița a suferit patru intervenții chirurgicale, iar acum este în recuperare.