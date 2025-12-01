Foto-ghici. Micuța din imagine a devenit o actriță îndrăgită. Ce mesaj emoționant a primit de la mama sa: „O femeie inteligentă”

Fotografiile din copilărie poartă în ele inocența, veselia, iubirea, speranța unui viitor, precum și trecutul și prezentul. Sunt o ”hârtiuță” care atestă o viață întreagă.
Mama unei îndrăgite actrițe a publicat o serie de fotografii inedite din copilăria, dar și maturitatea acesteia. Călătoria lor prin viață, umăr lângă umăr arată legătura mamă-fiică.
Ada Galeș, fotografii inedite din copilărie. Antoneta, mama sa, le-a împărtășit câteva gânduri internauților
De Sfântul Andrei, Antoneta, mama Adei Galeș, a postat o serie de fotografii care i-au înduioșat pe internauți. Fosta concurentă America Express a avut un mesaj pentru fiica sa de ziua onomastică.
„Când am născut-o pe Ada, am știut instinctiv cum să am grijă de ea: ce e sănătos, ce e bine, ce o ajută să crească.
Cu mine… a fost mai complicat. Mi-a luat timp să învăț să-mi ofer aceeași grijă fizică, emoțională și mentală. Dar am învățat-o în timp.
Azi, de Sfântul Andrei, mă uit la Ada și văd o femeie inteligentă, puternică și prezentă în viața ei.
Și-mi dau seama că multe dintre lucrurile pe care eu le-am învățat greu, ea le-a învățat repede, exact cum mi-am dorit când am început să scriu pe blog: ca femeile tinere să învețe mai devreme grija de sine.
La mulți ani fericiți, @adagales. Și la mulți ani fericiți tuturor celor care poartă acest nume”, a scris Antoneta pe rețelele de socializare.
În imaginile postate apar cele două de când Ada avea doar câțiva anișori, până la o vârstă recentă. Bucuria de a fi una în compania celeilalte este vizibilă și, în pas de dans, continuă să lucreze la o relație puternică mamă-fiică.
Ada Galeș a trecut printr-o perioadă dificilă, luptându-se cu o boală cruntă. A reînvățat să fie recunoscătoare pentru viața sa, să se bucure de iubiea celor din jur, de micile momente, de scenă, de public și nu s-a lăsat învinsă de diagnosticul primit.
„Am simțit că am ceva pe cerul gurii și m-am dus inițial la stomatolog și ea crescând un pic, deci nu a durut nu nimic și a fost destul de problematic din cauza asta, pentru că toată lumea credea că-i benignă. Am simțit că se dezvoltă ceva ca un papilom. În momentul în care cresc verifici și am hotărât să o scoatem să trimitem la biopsie. A durat ceva biopsia, am aflat că e malign și a început distracția”, a relatat Ada despre perioada în care a fost diagnosticată.
